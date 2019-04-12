30 весенних ботильонов из магазинов Петербурга

Скользкая и промозглая зима лишила нас шанса выгулять ботильоны: апрель — лучший месяц для того, чтобы надеть новинки от Dries Van Noten, Dolce & Gabbana и Loewe с платьями из весенних коллекций. «Собака.ru» нашла три десятка пар обуви на выбор: с «встроенными» чулками, квадратным носом и архитектурным каблуком, напоминающим проекты Рема Колхаса.

Dries Van Noten, 37 950 рублей (ДЛТ)

Senso, 5100 рублей (Porta9)

Nevalenki, 5950 рублей (Nevalenki)

Calvin Klein 205W39NYC, 66 960 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

Alexander Wang, 53 600 рублей (Au Pont Rouge)

Ботильоны, которые можно носить и теплой весной, и прохладным летом, лучше покупать у специализированных брендов обуви. Nando Muzi, обладающего едва ли не самым большим ассортиментом пар на каблуке, Halmanera, создающего обувь будто бы по иллюстрациям из сказок Ханса Кристиана Андерсена, и Geox, запатентовавшего фирменную мембрану — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка.

Loewe, 48 900 рублей (Babochka)

Louis Vuitton, 86 000 рублей (Louis Vuitton)

idée fixe, 15 600 рублей (Ola Ola Store)

Michael Kors, 14 410 рублей (Rendez-Vous)

H&M, 3999 рублей (H&M)

Geox, 14 490 рублей (Geox)

H.I.T., 7990 рублей (toptop.ru)

Balenciaga, 82 050 рублей (ДЛТ)

Варианты от подиумных марок больше напоминают арт-объекты: если не носить их на улице, то можно поставить дома в качестве предметов интерьера. Dries Van Noten — как кутюрный аналог работы Виктора Вазарели, Maison Margiela — как оммаж фильму «Матрица», который в этом году отмечает двадцатилетие, а Calvin Klein 205W39NYC — как привет ушедшему из бренда Рафу Симонсу, который как никто из дизайнеров связан с современным искусством.

Nando Muzi, 21 550 рублей (Rendez-Vous)

Nevalenki, 9900 рублей (Nevalenki)

Maison Margiela, 66 600 рублей (ДЛТ)

Katy Perry, 9770 рублей (Rendez-Vous)

12storeez, 8790 рублей (12storeez)

Chloé, 81 750 рублей (ДЛТ)

Alexander Wang, 44 475 рублей (Au Pont Rouge)

Geox, 14 490 рублей (Geox)

Такие модели нельзя прятать под длинными юбками и пальто в пол, поэтому носим их с укороченными джинсами-скинни и свободными шортами до колена. Так же поступаем и с самыми модными парами этой весны — ковбойскими (от Chloé, Emporio Armani или российского бренда H.I.T.), белого цвета (от Proenza Schouler или Gallucci) и лишенными пятки (от H&M и 12 storeez). У некоторых брендов они стоят до 5000 рублей!