30 весенних ботильонов из магазинов Петербурга
Скользкая и промозглая зима лишила нас шанса выгулять ботильоны: апрель — лучший месяц для того, чтобы надеть новинки от Dries Van Noten, Dolce & Gabbana и Loewe с платьями из весенних коллекций. «Собака.ru» нашла три десятка пар обуви на выбор: с «встроенными» чулками, квадратным носом и архитектурным каблуком, напоминающим проекты Рема Колхаса.
Ботильоны, которые можно носить и теплой весной, и прохладным летом, лучше покупать у специализированных брендов обуви. Nando Muzi, обладающего едва ли не самым большим ассортиментом пар на каблуке, Halmanera, создающего обувь будто бы по иллюстрациям из сказок Ханса Кристиана Андерсена, и Geox, запатентовавшего фирменную мембрану — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка.
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Loewe, 48 900 рублей (Babochka)
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Louis Vuitton, 86 000 рублей (Louis Vuitton)
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idée fixe, 15 600 рублей (Ola Ola Store)
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Michael Kors, 14 410 рублей (Rendez-Vous)
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H&M, 3999 рублей (H&M)
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Geox, 14 490 рублей (Geox)
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H.I.T., 7990 рублей (toptop.ru)
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Balenciaga, 82 050 рублей (ДЛТ)
Варианты от подиумных марок больше напоминают арт-объекты: если не носить их на улице, то можно поставить дома в качестве предметов интерьера. Dries Van Noten — как кутюрный аналог работы Виктора Вазарели, Maison Margiela — как оммаж фильму «Матрица», который в этом году отмечает двадцатилетие, а Calvin Klein 205W39NYC — как привет ушедшему из бренда Рафу Симонсу, который как никто из дизайнеров связан с современным искусством.
Такие модели нельзя прятать под длинными юбками и пальто в пол, поэтому носим их с укороченными джинсами-скинни и свободными шортами до колена. Так же поступаем и с самыми модными парами этой весны — ковбойскими (от Chloé, Emporio Armani или российского бренда H.I.T.), белого цвета (от Proenza Schouler или Gallucci) и лишенными пятки (от H&M и 12 storeez). У некоторых брендов они стоят до 5000 рублей!
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Dolce & Gabbana, 48 400 рублей (ДЛТ)
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Proenza Schouler, 37 000 рублей (Babochka)
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Halmanera, 20 010 рублей (Rendez-Vous)
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Portal, 7390 рублей (Porta9)
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H.I.T., 7590 рублей (toptop.ru)
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H&M, 1799 рублей (H&M)
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Gallucci, 9499 рублей («Кенгуру»)
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Emporio Armani, 11 800 рублей (Babochka)
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Louis Vuitton, 110 000 рублей (Louis Vuitton)
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