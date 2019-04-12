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30 весенних ботильонов из магазинов Петербурга

Скользкая и промозглая зима лишила нас шанса выгулять ботильоны: апрель — лучший месяц для того, чтобы надеть новинки от Dries Van Noten, Dolce & Gabbana и Loewe с платьями из весенних коллекций. «Собака.ru» нашла три десятка пар обуви на выбор: с «встроенными» чулками, квадратным носом и архитектурным каблуком, напоминающим проекты Рема Колхаса.  

  • Dries Van Noten, 37 950 рублей (ДЛТ)

  • Senso, 5100 рублей (Porta9)

  • Nevalenki, 5950 рублей (Nevalenki)

  • Calvin Klein 205W39NYC, 66 960 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

  • Alexander Wang, 53 600 рублей (Au Pont Rouge)

Ботильоны, которые можно носить и теплой весной, и прохладным летом, лучше покупать у специализированных брендов обуви. Nando Muzi, обладающего едва ли не самым большим ассортиментом пар на каблуке, Halmanera, создающего обувь будто бы по иллюстрациям из сказок Ханса Кристиана Андерсена, и Geox, запатентовавшего фирменную мембрану — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка.

  • Loewe, 48 900 рублей (Babochka)

  • Louis Vuitton, 86 000 рублей (Louis Vuitton)

  • idée fixe, 15 600 рублей (Ola Ola Store)

  • Michael Kors, 14 410 рублей (Rendez-Vous)

  • H&M, 3999 рублей (H&M)

  • Geox, 14 490 рублей (Geox)

  • H.I.T., 7990 рублей (toptop.ru)

  • Balenciaga, 82 050 рублей (ДЛТ)

Варианты от подиумных марок больше напоминают арт-объекты: если не носить их на улице, то можно поставить дома в качестве предметов интерьера. Dries Van Noten — как кутюрный аналог работы Виктора Вазарели, Maison Margiela — как оммаж фильму «Матрица», который в этом году отмечает двадцатилетие, а Calvin Klein 205W39NYC — как привет ушедшему из бренда Рафу Симонсу, который как никто из дизайнеров связан с современным искусством. 

  • Nando Muzi, 21 550 рублей (Rendez-Vous)

  • Nevalenki, 9900 рублей (Nevalenki)

  • Maison Margiela, 66 600 рублей (ДЛТ)

  • Katy Perry, 9770 рублей (Rendez-Vous) 

  • 12storeez, 8790 рублей (12storeez)

  • Chloé, 81 750 рублей (ДЛТ)

  • Alexander Wang, 44 475 рублей (Au Pont Rouge)

  • Geox, 14 490 рублей (Geox)

Такие модели нельзя прятать под длинными юбками и пальто в пол, поэтому носим их с укороченными джинсами-скинни и свободными шортами до колена. Так же поступаем и с самыми модными парами этой весны — ковбойскими (от Chloé, Emporio Armani или российского бренда H.I.T.), белого цвета (от Proenza Schouler или Gallucci) и лишенными пятки (от H&M и 12 storeez). У некоторых брендов они стоят до 5000 рублей! 

 

  • Dolce & Gabbana, 48 400 рублей (ДЛТ)

  • Proenza Schouler, 37 000 рублей (Babochka)

  • Halmanera, 20 010 рублей (Rendez-Vous)

  • Portal, 7390 рублей (Porta9)

  • H.I.T., 7590 рублей (toptop.ru)

  • H&M, 1799 рублей (H&M)

  • Gallucci, 9499 рублей («Кенгуру»)

  • Emporio Armani, 11 800 рублей (Babochka)

  • Louis Vuitton, 110 000 рублей (Louis Vuitton) 

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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