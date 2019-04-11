Российский бренд Yulia Prokhorova Beloe Zoloto открыл магазин на Невском проспекте

Российский бренд Yulia Prokhorova Beloe Zoloto, который выпускает идеальные наряды для свадьбы и выпускного, открыл первый магазин в Петербурге. В доходном доме Давыдова, построенном на Невском проспекте, 170 архитектором Павлом Сюзором, расположились платья из фатина, страусиных перьев, тонкого кружева и с архитектурным кейпом — точь-в-точь как у шоу-стопперов Каннского кинофестиваля и церемонии «Грэмми»!