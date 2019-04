Moschino выпустили коллекцию одежды как у героев The Sims

Креативный директор Moschino Джереми Скотт выпустил совместную коллекцию с разработчиками компьютерных игр Maxis. Компания, принадлежащая Electronic Arts, известна серией симуляторов жизни The Sims, которая стала одной из самых скачиваемых игр в 2000-е годы (и остается популярной даже сейчас!). Фирменные вещи Moschino — платья из кожаных ремней, футболки с пацифистскими значками, разноцветные удлиненные худи и сумки в форме медведей «This is not a Moschino Toy» — стали пикселизированными и попали в мир «симсов». Это подчеркивает лукбук коллекции, сделанный в интерьерах компьютерной игры.