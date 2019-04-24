7 новых российских брендов нижнего белья, у которых вы захотите скупить все коллекции

Corporelle, Petra и F3 Studio доказали: российские дизайнеры могут делать качественное, красивое и конкурентоспособное нижнее белье. За последний год к списку этих брендов-мастодонтов добавилось несколько новых — «Собака.ru» рассказывает, на кого действительно стоит обратить внимание.

Bureau de Tricoti @tricoti.me Выпускница Британской высшей школы дизайна Галя Чепкина делает идеальное российское белье. Во-первых, оно теплое (комплекты связаны из шерсти мериноса), во-вторых, функциональное (их можно носить не только под одеждой, но и как самостоятельные предметы гардероба), а в-третьих, «инстаграммное» (строчки «Отопления нет» и «Торчит твой нос» из песен музыканта Марии Теряевой покорили наше сердечко!) При этом бюстгальтеры, трусы, боди и кникерсы создаются под «реальных женщин» — помимо доступных размеров S-L, «Бюро трикотажа» вяжет нижнее белье по индивидуальным меркам.

IRMA Lingerie @irma.is.here На счету московской марки IRMA — пожалуй, самый громкий запуск прошлого года. Видео-кампания в стилистике фильма «Стриптиз», инстаграм с фотографиями девушек на пилоне, засекречивание имен создательниц бренда и негласный лозунг «красивое белье доступно всем». Неудивительно, что за корсетами, поясами и бра, сделанными из восточноевропейских тканей и доступными по ценам от 1000 до 2500 рублей, выстроилась онлайн-очередь из девушек со всей России (в том числе певицы Луны!)

Masar Lingerie @masar.lingerie Миссию «Агента Провокатора» в России выполняет молодая марка Masar Lingerie. Хайлайты ее коллекций, которые выходят с августа прошлого года, — трусики со словами «сапиосексуал», «симбиоз», «искренность» и «осознанность», вышитыми вручную на эластичной стрейч-сетке. Кроме них в ассортименте есть полупрозрачные комплекты и бланковые футболки с фразами «Никогда не упускай возможность заняться сексом» и «Вы там не мерзнете на вершинах своих моральных устоев?», которые (внимание!) приходят заказчицам в коробках с пожеланиями и их полароидными фото.

Naked Letters @naked_letters Создательница невесомого тюлевого белья Аня Гольдман — IT-менеджер, ни дня не проработавшая по специальности. Вместо этого девушка занялась стайлингом, персональным шопингом, а после переезда на Бали и дизайном: теперь по ее лекалам, разработанным вместе с французским экспертом, индонезийские мастерицы создают деликатные (во всех смыслах!) комбинации, топы и трусы. Ножницы при их производстве не используются — ткань сразу же распадается на кусочки, а резинки окрашиваются вручную — необходимо попасть в тон изделия. Готовые комплекты помещаются в небольшой конверт — и письма от Naked Letters ждешь гораздо больше, чем из «Хогвартса»!

Bilingua ladies @bilingua.ladies Где бы еще могла появиться марка Bilingua Ladies, если не в Петербурге? Воплощение скандинавского минимализма — раз, использование натурального хлопка — два, поддержка бодипозитива и «сестринства» — три, отказ от стереотипных размеров S, M, L и XL в пользу 1, 2, 3 и 4 — четыре! «За время существования марки я общалась с самыми разными девушками и осознала, как сильно на многих из нас давят эти буквы на бирках, — рассказывает создательница проекта Инга Билингва. — Вместе с ними давит и общество, которое диктует чему мы должны соответствовать. Понятия SMALL, MEDIUM, LARGE очень относительны. Но при этом мы все хотим быть SMALL и не готовы принять, что в М или L нам может быть удобнее»

PassionZu @passionzu_lingerie Идеолог и дизайнер PassionZu Зульфира Мансапова сначала шила бралетты, бархатные чокеры и шелковые ночнушки на заказ, а после познакомилась с конструкторами «Дикой Орхидеи» и разработала коллекцию прозрачных боди, кружевных комплектов и базовых моделей, в которых удобно заниматься спортом и сидеть в офисе 24 на 7. «Вместо пуш-апа, помещающего грудь в неестественное и неудобное положение, мы создаем бюстгальтеры, подчеркивающие нашу природную сексуальность. Для демонстрации женской красоты не нужно "перетягивать" тут и там — можно быть привлекательной, ощущая себя комфортно». Материалы для комплектов Зульфира ищет в Италии, Франции и на международных текстильных выставках Шанхая, при этом не завышая цены на готовые изделия: боди стоят 4300 рублей, трусы — от 1900 до 2900 рублей, а кружевные пояса — от 2100 до 2700 рублей.