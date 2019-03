Все, что вам нужно знать о детской моде сезона осень-зима 2019/20

Little Creative Factory

Little Creative Factory Концептуальный бренд Кристина Фернандес, архитектор из Барселоны, придумала после рождения ребенка. Она решила переосмыслить свой род занятий и начала шить монохромные платья изо льна и брюки из шерсти — будто с полотен голландских художников XVIII века. Необработанные края одежды, завязки, как на крестьянских фартуках, бечевки вместо поясов и чепчики из некрашеного хлопка — это практически цитаты из лучших работ Мартина Маржелы, но в детской одежде. Весь процесс производства сосредоточен на одной фабрике, скорее, напоминающей ателье — Кристина придерживается эко-постулатов «ноль километров» и «медленная мода», что означает минимум транспортировки, загрязняющей окружающую среду и полностью экологичный цикл работ. Вещи получились настолько самобытными, что взрослые стали требовать то же самое для себя — Little Creative Factory запустили линию женской одежды: полноценная коллекция — с сезона осень-зима 2019-20.

Чтобы протиснуться к стенду платьев-оригами и бархатных кафтанов, колорблоками списанных с крестьян Малевича, пришлось обогнать группу японских закупщиков, которые, кажется, заказали все единицы шоу-рума. У дизайнеров литовской марки Nikolia потрясающие итальянские ткани — и воображение. В коллекции угадываются мотивы костюмов из балетов «Русских сезонов», а также оммаж конструкциям Иссея Мияке — игра с неожиданными объемами и рукотворными деталями. Платья в осенне-зимней коллекции The Day the Wind was born будто и впрямь взвихрены внезапно налетевшим ветром, а на деле скрывают хитроумные конструкции, вспенивающие шелк, шерсть и тюль.