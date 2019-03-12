Все, что вам нужно знать о детской моде сезона осень-зима 2019/20

Где купить кардиган, как у принца Джорджа Кембриджского, за кого сражаются японские закупщики и в каком парижском ателье вручную расписывают самые роскошные конверты для новорожденных — все это выяснила на 88-й флорентийской выставке детской моды Pitti Bimbo сезона осень-зима 2019/20 директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Little Creative Factory

Little Creative Factory

Little Creative Factory

Три марки, о которых вы должны узнать немедленно Little Creative Factory



Концептуальный бренд Кристина Фернандес, архитектор из Барселоны, придумала после рождения ребенка. Она решила переосмыслить свой род занятий и начала шить монохромные платья изо льна и брюки из шерсти — будто с полотен голландских художников XVIII века. Необработанные края одежды, завязки, как на крестьянских фартуках, бечевки вместо поясов и чепчики из некрашеного хлопка — это практически цитаты из лучших работ Мартина Маржелы, но в детской одежде. Весь процесс производства сосредоточен на одной фабрике, скорее, напоминающей ателье — Кристина придерживается эко-постулатов «ноль километров» и «медленная мода», что означает минимум транспортировки, загрязняющей окружающую среду и полностью экологичный цикл работ. Вещи получились настолько самобытными, что взрослые стали требовать то же самое для себя — Little Creative Factory запустили линию женской одежды: полноценная коллекция — с сезона осень-зима 2019-20.

Nikolia

Nikolia

Nikolia

Nikolia Чтобы протиснуться к стенду платьев-оригами и бархатных кафтанов, колорблоками списанных с крестьян Малевича, пришлось обогнать группу японских закупщиков, которые, кажется, заказали все единицы шоу-рума. У дизайнеров литовской марки Nikolia потрясающие итальянские ткани — и воображение. В коллекции угадываются мотивы костюмов из балетов «Русских сезонов», а также оммаж конструкциям Иссея Мияке — игра с неожиданными объемами и рукотворными деталями. Платья в осенне-зимней коллекции The Day the Wind was born будто и впрямь взвихрены внезапно налетевшим ветром, а на деле скрывают хитроумные конструкции, вспенивающие шелк, шерсть и тюль.

Loretta Caponi

Loretta Caponi

Loretta Caponi

Loretta Caponi Флорентийскому ателье Loretta Caponi принадлежит магазин с мастерскими в самом центре города — на улице delle Belle Donne, где вручную плетут кружева, расписывают и вышивают ткани и вяжут шелковые банты без скидок на возраст. Конверты для новорожденных, вышитое смешными зверями и героями мультфильмов постельное белье и крестильные платья из детской линии также бескомпромиссно роскошны, как и шелковые сорочки и атласные халаты для родителей.

Фотографии из лукбука осенне-зимней коллекции Bebe Organic

Фотографии из лукбука осенне-зимней коллекции Bebe Organic

Фотографии из лукбука осенне-зимней коллекции Bebe Organic

Фотографии из лукбука осенне-зимней коллекции Bebe Organic

Самое важное о детской моде сезона осень-зима 2019-20 Детская мода оказалась совсем не по-детски отзывчивой к главным процессам в моде, а кое-где и гораздо более социально ответственной, чем мода «взрослая». Новые правила этичного производства стали практически необходимым условием — подавляющее большинство использует эко-мех, имеет обязательные сертификаты всех видов с приставками green, ethic, vegan, organic, выбирает натуральные ткани и целую россыпь новых синтетических материалов, которые ни в чем не уступают, а иногда даже и превосходят свойства традиционной стопроцентной шерсти или бэби-кашемира.

Остроактуальное направление агендерности прослеживается даже в коллекциях «для тех, кому за пять»

Nordic style или северный ветер Особенно сильны в эко-био-системе оказались скандинавские, прибалтийские и португальские марки. Из-за отказа использовать ненатуральные красители или ткани неорганического происхождения, в их коллекциях транслируются главные заповеди nordic style: нежные пыльные оттенки, приглушенная палитра и очень чистый стиль, лишенный традиционных для детской одежды украшательств. Лукбук эстонского бренда Bebe Organic сезона осень-зима 2019/20 как будто снимали авторы журнала о медленном образе жизни Kinfolk. В нем подчеркнута нарочитая винтажность принтов, сделан акцент на изящной английской вышивке и плетеных кружевах — все в самой деликатной гамме всех видов молочных, бледно-розовых, травяных и горчичных оттенков.

Гендерное равноправие Экологичность — далеко не единственный тренд, который на Pitti 88 обогнал показы парижской и миланской взрослых недель. Остроактуальное направление агендерности, которое на фестивале Sundance корометражкой The Future is Fluid обозначила режиссер Джейд Джекман, прослеживается даже в коллекциях «для тех, кому за пять». Какая связь между модой и гендерными вопросами? Самая прямая: креативный директор флорентийского бренда Gucci Алессандро Микеле выступил заказчиком этого фильма в рамках кампании по борьбе за гендерное равенство Chime for Change. Причем здесь дети, спросите вы? При том, что именно они быстрее всего реагируют на любые социальные изменения, впитывая их просто из воздуха. И браво деликатной рекламной кампании Pitti Bimbo — акцент в ней сделан не столько на моды, сколько на эмоции и эмоции от творчества.

Atelier Choux Paris

Atelier Choux Paris

Atelier Choux Paris

И через творчество агендерный тренд подается остроумнее и тоньше всего. Французский бренд Atelier Choux Paris пригласил шведского иллюстратора Маттиаса Адольфссона, автора рисунков для компании Disney и журналов The New Yorker и Wired, заселить его пастельными архитектурными сооружениями и персонажами вроде добрых роботов и забавных зверей конверты и комбинезоны для новорожденных, платки, слюнявчики и простынки для малышей. Получился кутюр — искусство и ручная работа плюс высочайшее качество материалов. Эстетика этих вещей напрочь лишена заигрывания с детскими паттернами — яркими цветами, простыми понятными линиями. Эти сложно выписанные многофигурные сюжеты, скорее всего, приведут в полный восторг именно родителей. Такие простыни можно вообразить себе у младенца Марселя Пруста (если допустить то, что он вообще когда-то был младенцем).

Bobux

Bobux

Психология для всех Еще одно мощное направление — учитывать особенности детской психологии. Это больше не девочкам — розовое, мальчикам — голубое, а целые вдумчивые исследования в трендбуках — от цветов, позитивно влияющих на настроение ребенка до тонкостей вроде той, что сделала фирменным приемом новозеландская марка Bobux. Именно они придумали украшать детские пинетки из супермягкой кожи забавными мордочками и яркими патчами. Секрет в том, что и зверюшки, и машинки-вертолеты обязательно должны располагаться на носочке так, чтобы быть обращенными к малышу, когда он болтает ногами — так устанавливаются первые позитивные контакты у ребенка. Более того, все, что имеет физиономию — обязательно улыбается.

Monnalisa

Но, в целом, все спокойно Если все вышеперечисленное вам (по какой-то причине) кажется диковатым, не волнуйтесь, адептов старой доброй классики в пространстве Pitti Bimbo хватает. И не только их — два павильона выставки отданы под спортивные и кэжуал-бренды. Кутюрные платья из пены рюшей и драгоценной ручной вышивки, которые заказывают байеры из Саудовской Аравии, драматично серьезные флорентийцы Stefano Ricci Junior в версии для мальчиков с тем же бескомпромиссно строгим ДНК: кашемир натуральных тонов, крошечными шелковыми галстуками и строгими bossy-пиджаками: никаких вольностей, хоть сейчас в государственную думу. Культовые фанатские C.P.Company тоже полностью копируют взрослые модели: хаки, темно-синий, коричневый — никаких вольностей. Итальянский люкс-бренд Monnalisa подхватил суперактуальный тренд на французский пасторальный принт туаль де жуи и посвятил ему следующий сезон, вместо пастушек и сельских сцен населив ткань сказочными белочками и медведями в сине-белой гамме.

Принц Джордж (в центре) в кардигане Martin Aranda

Martin Aranda

Martin Aranda

Martin Aranda

Испанский бренд Martin Aranda заполучил хит на года — в кардигане их марки сфотографирован на семейном портрете принц Джордж Кембриджский. Теперь он так и называется — The Cardigan. На этом можно было бы расслабиться и производить его в гигантских объемах, разрабатывая золотую жилу хайпа, но нет — достойная классическая коллекция осень-зима — это комбинированные с вязаными деталями платья, комбинезоны и шерстяные пальто.

Pamilla

Pamilla

За полный фэшн отвечают, как обычно, итальянцы — у Pamilla нашлись стеганые серебряные пальто, золотые брюки из мятой металлизированной ткани и пудровые платья с гигантскими подолами из колышущихся страусиных перьев — все они срочно нужны нам во взрослых размерах!

Aristocrat kids

Aristocrat kids

Aristocrat kids

Тренд: кутюр Чем действительно восхищает смотр детской моды, так это количеством брендов, работающих с рукодельными техниками и в формате ателье. Редкие вышивки, специальные ткани и ансамбли в единственном экземпляре составляют настоящий оплот кутюра, в отличие от практически перешедшей на массовое производство моды «взрослой». Рижский дом детской моды Aristocrat kids под руководством дизайнера Даце Звирбуле декорирует платья вышивкой, перьями, бисером и кружевом и использует только натуральные ткани: бархат, шелк, шерсть, хлопок. Более того, и сами ткани производятся вручную с добавлением в них янтарных нитей по патенту латвийской ученой, доказавшей, что янтарь обладает успокаивающими свойствами.

Efvva

Польский бренд Efvva и вовсе занимается фэшн-эдутейментом: каждый сезон капсульная коллекция посвящена художникам: Рою Лихтенштейну, Паблу Пикассо, Фриде Кало или Анри Руссо. Это штучные вещи в необычной технике: пэчворка, рисунка на ткани или специально разработанного принта по мотивам работ художника. В следующем сезоне можно выгуливать домашнего муравьеда в золотой мантии и сюрреалистичных вышивках — ее героем стал Сальвадор Дали.



Barbie в одежде от MSGM

Barbie в интерпретации Rochas

Barbie с лицом Донателлы Версаче

Barbie-астронавты

Первая кукла Barbie, 1959 год

Хайлайты выставки Pitti Bimbo 88 Сразу два придуманных персонажа отпраздновали на выставке свои юбилеи. Кукле Барби исполнилось шестьдесят лет — 9 марта 1959 года компания Mattel показала первую красотку на нью-йоркской выставке игрушек. Как и положено, Барби определили целый павильон с выставкой-коллаборацией, где рядом с первой моделью — пышнотелой и кудрявой курортницей в полосатом купальнике — соседствуют супермодели в нарядах от Dior, Givenchy, Roberto Cavalli. Бренд Versace, как обычно, выступил наряднее всех и прописал Барби лицо и прическу самой Донателлы. Компания Patrizia Pepe показала на пресс-завтраке свою капсульную коллекцию, посвященную юбилею суперкуклы — и да, карамельные цвета в изобилии.

The Apartment

Raspberry Plum

Pero

Raspberry Plum

Юбилей случился и у обожаемого всеми персонажа Hello, Kiity – 45 лет ей помогут отметить осенними капсульными коллекциями Monnalisa, Melissa and MC2 Saint Barth.

Наш фаворит среди павильонов – The Apartment, где находились, пожалуй, самые концептуальные марки выставки. Таким же оказалось и их сборное фэшн-шоу в Salla della Ronda — на показе установили огромное вертикальное зеркало, отражавшее подиум в виде парижского типично османновского здания — в финале модели улеглись на балконы и отразились на весь зал. Идеальное дополнение действительно классной одежды.