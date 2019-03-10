Как выглядит совместная коллекция ДЛТ и Покраса Лампаса?
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», герой обложки январского номера «Собака.ru», каллиграф Покрас Лампас и универмаг ДЛТ выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров. Она сделана из масштабного полотна из футера и денима, которое художник расписал в рамках открытого перфоманса в ДЛТ 13 февраля.
Покрас Лампас
каллиграф
«Я считаю важным показать зрителю не просто абстрактные позиции одежды, но связь места и времени, руки художника, краски, полотна и объекта, в который все трансформируется и сливается. Каждая вещь— связь искусства и моды, экспериментов и традиций, сама по себе является манифестом: вручную расписанная ткань, вырезанные лоскуты из рабочей робы, вытравленный деним, шелкография — все вместе собирается в уникальную композицию, сшивается, закрепляется люверсом и объединяется в цельный образ и высказывание»
Уникальные (и лимитированные!) плащи, худи, футболки, кепки и чехлы для телефонов будут продаваться на 2 этаже ДЛТ с 13 по 17 марта. Стоимость коллекции — от 1872 рублей (за чехол) до 62 400 рублей (за кимоно с каллиграфией Покраса Лампаса).
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