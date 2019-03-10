Как выглядит совместная коллекция ДЛТ и Покраса Лампаса?

каллиграф

«Я считаю важным показать зрителю не просто абстрактные позиции одежды, но связь места и времени, руки художника, краски, полотна и объекта, в который все трансформируется и сливается. Каждая вещь— связь искусства и моды, экспериментов и традиций, сама по себе является манифестом: вручную расписанная ткань, вырезанные лоскуты из рабочей робы, вытравленный деним, шелкография — все вместе собирается в уникальную композицию, сшивается, закрепляется люверсом и объединяется в цельный образ и высказывание»