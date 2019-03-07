Новая коллекция Vika Gazinskaya: футболки со слониками, стеганые костюмы и пальто лимонного цвета

В рамках прошедшей Недели моды в Париже состоялась презентация коллекции Вики Газинской . После мудборда со сказками Льюиса Кэрролла и лукбука с участием Гоши Рубчинского , российский дизайнер показала симбиоз фирменных вещей и актуальных тенденций. В числе первых — оверсайзовые шубы из эко-меха, трикотажные джемперы с треугольным вырезом и свободные платья в мелкий цветок. В качестве вторых — плиссированные юбки ретро-дизайна, брючные костюмы, надетые на голое тело, и стеганые (почти пижамные) комплекты.

За комфорт, непринужденность и инфантильность в коллекции отвечают футболки, свитшоты и топы с трогательными рисунками. Это шарик, слоник и девочка, которая говорит альпаке: «You are tall, I am small. We are so different! I like it» («Ты высокий, я низкая. Мы такие разные! Мне это нравится!»). Именно их мы и ждем в Петербурге, в сети бутиков Babochka, в следующем сезоне.