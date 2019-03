Новая коллекция Vika Gazinskaya: футболки со слониками, стеганые костюмы и пальто лимонного цвета

За комфорт, непринужденность и инфантильность в коллекции отвечают футболки, свитшоты и топы с трогательными рисунками. Это шарик, слоник и девочка, которая говорит альпаке: «You are tall, I am small. We are so different! I like it» («Ты высокий, я низкая. Мы такие разные! Мне это нравится!»). Именно их мы и ждем в Петербурге, в сети бутиков Babochka, в следующем сезоне.