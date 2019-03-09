Как мы будем одеваться в следующем году? 12 трендов женской моды сезона осень-зима 2019/20

Если в этом сезоне господствуют вареные джинсы, оранжевые жакеты и «платья из платьев», то в следующем мы будем носить клетчатые анораки, военные комбинезоны и пальто-халаты. «Собака.ru» посмотрела все показы на Неделе моды и рассказывает, какие приемы из них можно использовать уже сейчас.

Saint Laurent

Balenciaga

Givenchy

MSGM

Rick Owens

Гипертрофированные плечи 1980-е никуда не уходят: Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy и Louis Vuitton настаивают на приталенных жакетах в стиле Грейс Джонс, вязаных кардиганах как у студентов Гарварда, кружевных болеро с выступлений Мадонны и «шкафоподобных» пальто свободного кроя. Более феминистской вещи, чем последняя, в моде не найти: ширина женских плеч равняется мужской, как бы показывая, что теперь они могут вынести все тяготы жизни.

Christian Dior

Gucci

Richard Quinn

Alexander McQueen

Roberta Einer

Англия Если петербургские дизайнеры продолжают вдохновляться японской культурой, то европейские — будь то Сара Бертон или Мария Грация Кьюри — переориентируются на Северную Англию. Креативный директор Alexander McQueen отвезла свою команду на производства Брэдфорда, чтобы после сделать платья с металлическими блестками, имитирующими звук фабричного станка, или черные корсетные ремни, напоминающие элементы механизмов. В свою очередь, дизайнер Christian Dior посвятила коллекцию английской субкультуре — Teddy Girls: следующей осенью косплеим стиляг 1950-х в укороченных джинсах, галстуках-бабочках и жакетах с широкими лацканами.

Prada

Celine

Miu Miu

Lanvin

Loewe

Кейпы Еще один привет из Англии (на этот раз средневековой) — кейпы. Celine, Miu Miu, Lanvin и Loewe предлагают носить их на современный лад: замшевые — с платьями из тонкого кружева, кашемировые — с джинсами и высокими сапогами, а трикотажные — с перфорированными (прозрачными!) блузами.

Stella McCartney

Miu Miu

Prada

Unravel

Милитари Популярность военной одежды на гражданке мы объясняем непрекращающейся борьбой с главным агрессором — аномальной погодой. Защищаемся при помощи пальто с накладными карманами от Prada, комбинезонами цвета хаки от Stella McCartney и камуфляжными дутыми куртками от Unravel.

Balenciaga

Salvatore Ferragamo

Stella McCartney

Lacoste

Rejina Pyo

Пальто-халаты На вопрос «какое пальто купить в следующем сезоне» Stella McCartney, Lacoste и Salvatore Ferragamo отвечают «похожее на домашний халат!». Но чтобы напоминать героиню миланского стритстайла, а не домохозяйку в булочной, стилизуем модель авангардными аксессуарами: крупные сережки, брендированная бейсболка или кросс-боди в виде ракушки подойдут.

Louis Vuitton

Anteprima

Bottega Veneta

Christian Dior

Dries Van Noten

Стеганые вещи Чувствовать себя как дома (или как у бабушки в деревне) также помогают телогрейки, как из новой коллекции Louis Vuitton. Хотя коллеги Николя Гескьера стегают и другие вещи: архитектурные пальто, надетые с высокими челси, длинные юбки, перетянутые поясными сумками Saddle, и гигантские шарфы, которые будут греть во время прогулок зимой.

Lacoste

Miu Miu

Salvatore Ferragamo

Christian Dior

Stella McCartney

Анораки В этом сезоне анораки появились в мужских коллекциях Band of Outsiders, MSGM и Fendi, а в следующем перекочуют в женские — Lacoste, Miu Miu, Dior и Salvatore Ferragamo. Хотя такую оверсайзовую, расслабленную и функциональную вещь (в карман анорака поместятся кошелек, планшет и документы!) можно носить без привязки к гендеру. Даже если она сделана из кожи бирюзового цвета или ткани в мелкий цветок.

Celine

Coach

Giambattista Valli

Sportmax

Шорты до колен На смену ультрамодным кюлотам, бермудам и брюкам-палаццо в следующем сезоне придут шорты до колен, напоминающие боксерские, но сделанные из костюмной ткани. Чтобы было не холодно носить покупку осенью, сочетаем ее с ботфортами, как на шоу Эди Слимана для Celine, или с кружевными колготками, которые пропагандирует Алессандро Микеле в Gucci.

Off-White

Chloé

Christian Dior

Туаль де жуи Хлопковая ткань с набивным рисунком, из которой в этом сезоне сделаны шарфы, сумки и жакеты Dior, теперь есть в коллекциях и других брендов. Off-White с ее помощи добавляют аристократизма спортивным комбинезонам, а Chloé актуализируют платья-рубашки мини длины.

Aalto

Givenchy

Altuzarra

Louis Vuitton

Michael Kors Collection

Ситец Платье, напоминающее скатерть, — больше не обидное сравнение, а сенсационный тренд. По крайней мере так заверяют Aalto, Givenchy и Louis Vuitton, воспевшие оды ивановскому ситцу. Первый предлагает носить цветочные платья с брюками того же орнамента, второй уравновешивать их жемчужными сережками, а третий — стилизовать шапочками из «Заводного апельсина» Кубрика.

Valentino

Chloé

Each x Other

Prada

Versace

Фотопринт На прошедших Неделях моды дизайнеры показывали свои мудборды не образно — через силуэты, а прямо — через принты. Донателла Версаче нанесла на футболки автопортрет 1995 года, Джун Такахаши сделал коллажи для пальто Valentino, а Prada рассказали историю отношений Мэри Шелли и Франкенштейна на комбинациях. Бонус этой тенденции в том, что каждый может придумать ей свою интерпретацию: фотопечать на свитшотах никто не отменял!

Nina Ricci

Ann Demeulemeester

Christian Dior

Valentino

Шляпы-панамы С головными уборами Nina Ricci, Ann Demeulemeester и Valentino никакие зонты не нужны: опущенные поля этих шляп защищают и от частых осадков, и от модных фиаско, и от любопытных глаз. Осталось только выбрать степень сюрреалистичности новинки: как у Чарли Чаплина, Одри Хепберн или в сериале «Рассказ служанки».