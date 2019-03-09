Как мы будем одеваться в следующем году? 12 трендов женской моды сезона осень-зима 2019/20
Если в этом сезоне господствуют вареные джинсы, оранжевые жакеты и «платья из платьев», то в следующем мы будем носить клетчатые анораки, военные комбинезоны и пальто-халаты. «Собака.ru» посмотрела все показы на Неделе моды и рассказывает, какие приемы из них можно использовать уже сейчас.
Гипертрофированные плечи
1980-е никуда не уходят: Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy и Louis Vuitton настаивают на приталенных жакетах в стиле Грейс Джонс, вязаных кардиганах как у студентов Гарварда, кружевных болеро с выступлений Мадонны и «шкафоподобных» пальто свободного кроя. Более феминистской вещи, чем последняя, в моде не найти: ширина женских плеч равняется мужской, как бы показывая, что теперь они могут вынести все тяготы жизни.
Англия
Если петербургские дизайнеры продолжают вдохновляться японской культурой, то европейские — будь то Сара Бертон или Мария Грация Кьюри — переориентируются на Северную Англию. Креативный директор Alexander McQueen отвезла свою команду на производства Брэдфорда, чтобы после сделать платья с металлическими блестками, имитирующими звук фабричного станка, или черные корсетные ремни, напоминающие элементы механизмов. В свою очередь, дизайнер Christian Dior посвятила коллекцию английской субкультуре — Teddy Girls: следующей осенью косплеим стиляг 1950-х в укороченных джинсах, галстуках-бабочках и жакетах с широкими лацканами.
Кейпы
Еще один привет из Англии (на этот раз средневековой) — кейпы. Celine, Miu Miu, Lanvin и Loewe предлагают носить их на современный лад: замшевые — с платьями из тонкого кружева, кашемировые — с джинсами и высокими сапогами, а трикотажные — с перфорированными (прозрачными!) блузами.
Милитари
Популярность военной одежды на гражданке мы объясняем непрекращающейся борьбой с главным агрессором — аномальной погодой. Защищаемся при помощи пальто с накладными карманами от Prada, комбинезонами цвета хаки от Stella McCartney и камуфляжными дутыми куртками от Unravel.
Пальто-халаты
На вопрос «какое пальто купить в следующем сезоне» Stella McCartney, Lacoste и Salvatore Ferragamo отвечают «похожее на домашний халат!». Но чтобы напоминать героиню миланского стритстайла, а не домохозяйку в булочной, стилизуем модель авангардными аксессуарами: крупные сережки, брендированная бейсболка или кросс-боди в виде ракушки подойдут.
Стеганые вещи
Чувствовать себя как дома (или как у бабушки в деревне) также помогают телогрейки, как из новой коллекции Louis Vuitton. Хотя коллеги Николя Гескьера стегают и другие вещи: архитектурные пальто, надетые с высокими челси, длинные юбки, перетянутые поясными сумками Saddle, и гигантские шарфы, которые будут греть во время прогулок зимой.
Анораки
В этом сезоне анораки появились в мужских коллекциях Band of Outsiders, MSGM и Fendi, а в следующем перекочуют в женские — Lacoste, Miu Miu, Dior и Salvatore Ferragamo. Хотя такую оверсайзовую, расслабленную и функциональную вещь (в карман анорака поместятся кошелек, планшет и документы!) можно носить без привязки к гендеру. Даже если она сделана из кожи бирюзового цвета или ткани в мелкий цветок.
Шорты до колен
На смену ультрамодным кюлотам, бермудам и брюкам-палаццо в следующем сезоне придут шорты до колен, напоминающие боксерские, но сделанные из костюмной ткани. Чтобы было не холодно носить покупку осенью, сочетаем ее с ботфортами, как на шоу Эди Слимана для Celine, или с кружевными колготками, которые пропагандирует Алессандро Микеле в Gucci.
Туаль де жуи
Хлопковая ткань с набивным рисунком, из которой в этом сезоне сделаны шарфы, сумки и жакеты Dior, теперь есть в коллекциях и других брендов. Off-White с ее помощи добавляют аристократизма спортивным комбинезонам, а Chloé актуализируют платья-рубашки мини длины.
Ситец
Платье, напоминающее скатерть, — больше не обидное сравнение, а сенсационный тренд. По крайней мере так заверяют Aalto, Givenchy и Louis Vuitton, воспевшие оды ивановскому ситцу. Первый предлагает носить цветочные платья с брюками того же орнамента, второй уравновешивать их жемчужными сережками, а третий — стилизовать шапочками из «Заводного апельсина» Кубрика.
Фотопринт
На прошедших Неделях моды дизайнеры показывали свои мудборды не образно — через силуэты, а прямо — через принты. Донателла Версаче нанесла на футболки автопортрет 1995 года, Джун Такахаши сделал коллажи для пальто Valentino, а Prada рассказали историю отношений Мэри Шелли и Франкенштейна на комбинациях. Бонус этой тенденции в том, что каждый может придумать ей свою интерпретацию: фотопечать на свитшотах никто не отменял!
Шляпы-панамы
С головными уборами Nina Ricci, Ann Demeulemeester и Valentino никакие зонты не нужны: опущенные поля этих шляп защищают и от частых осадков, и от модных фиаско, и от любопытных глаз. Осталось только выбрать степень сюрреалистичности новинки: как у Чарли Чаплина, Одри Хепберн или в сериале «Рассказ служанки».
Фото: vogue.com
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