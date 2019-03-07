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Calvin Klein прекращают выпуск одежды

Calvin Klein объявили о прекращении выпуска сезонных коллекций — теперь в ассортименте американского бренда будут только джинсы и нижнее белье. Кроме того, компания выйдет из расписания Недели моды, закроет офис в Милане, сократит нью-йоркский штат на 50 человек и перестанет работать над кутюрной линией Calvin Klein by Appointment. 

  • Calvin Klein, весна-лето 2019

  • Calvin Klein, весна-лето 2019

  • Calvin Klein, весна-лето 2019

Напомним, в декабре прошлого года Calvin Klein объявили об уходе креативного директора Рафа Симонса. После этого марка решила сделать ребрендинг подиумной линии 205W39NYC, а теперь — и вовсе поменять стратегию. При этом, по сообщению СМИ, руководство компании продолжает искать нового арт-директора.

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