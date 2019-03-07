Calvin Klein прекращают выпуск одежды

Calvin Klein объявили о прекращении выпуска сезонных коллекций — теперь в ассортименте американского бренда будут только джинсы и нижнее белье. Кроме того, компания выйдет из расписания Недели моды, закроет офис в Милане, сократит нью-йоркский штат на 50 человек и перестанет работать над кутюрной линией Calvin Klein by Appointment.