Calvin Klein прекращают выпуск одежды
Calvin Klein объявили о прекращении выпуска сезонных коллекций — теперь в ассортименте американского бренда будут только джинсы и нижнее белье. Кроме того, компания выйдет из расписания Недели моды, закроет офис в Милане, сократит нью-йоркский штат на 50 человек и перестанет работать над кутюрной линией Calvin Klein by Appointment.
Напомним, в декабре прошлого года Calvin Klein объявили об уходе креативного директора Рафа Симонса. После этого марка решила сделать ребрендинг подиумной линии 205W39NYC, а теперь — и вовсе поменять стратегию. При этом, по сообщению СМИ, руководство компании продолжает искать нового арт-директора.
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