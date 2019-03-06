Новая коллекция JM Studio: гипнотические платья, джинсовые пальто и костюмы-тройки

Цветочные бутоны, которые мы увидим на улицах города как минимум в мае, уже распустились в весенне-летней коллекции петербургского бренда JM Studio. И носить платья с «рисованным» принтом, гипнотическим орнаментом и манжетами в пайетках хочется уже сегодня — пусть и под сапоги с широким голенищем!

Кроме платьев, которые, по словам Юлии Матвиенко, пользуются наибольшим спросом о покупательниц JM Studio, в коллекции есть легкие куртки с вместительными карманами, удлиненные жакеты с летящим шлейфом, джинсовые юбки выше колен и костюмы-тройки в любимом цвете дизайнера — сером. «Я чаще ношу сдержанные оттенки — так я чувствую себя гармоничнее, и город здесь играет не последнюю роль», — рассказывала Юлия в интервью «Собака.ru». — Кстати, на Сене и на Тибре я скорее решусь на красный, чем на Неве. Но что там красный! В Петербурге мне достаточно выйти на набережную — и все, я счастлива!»