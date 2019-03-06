Новая коллекция Louis Vuitton: плавательные шапочки, ситцевые блузы и ремни с портретами
В Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, который по посещаемости уступает лишь Лувру и Эйфелевой башне, прошел показ осенне-зимней коллекции Louis Vuitton, закрывший парижскую Неделю моды. Как объяснил креативный директор бренда Николя Гескьер, идея шоу — воссоздать «племена» и «субкультуры», разделявшие людей до того, как Instagram заставил всех выглядеть одинаково. Дизайнер продолжил добавлять к классическим вещам Louis Vuitton с монограммой индивидуальные, экстравагантные и вариативные элементы — будь то моносерьга в форме папоротника, плавательная шапочка из кожи или ремень с портретом в поп-арт стилистике.
За основу коллекции Николя Гескьер взял восьмидесятые, наложенные на его фирменный футуристичный лад: платья с гипертрофированными плечами дополнены воланами, брюки с завышенной талией сделаны из синего денима, а оверсайзовые романтичные блузы выполнены из ситца. Но главное, за чем будут охотиться поклонницы Louis Vuitton в следующем сезоне, — платья с корсетами, украшенными звездами, тулупы-безрукавки, апеллирующие к кантри дресс-коду, и архитектурные куртки с принтами, повторяющими антураж Центра Помпиду.
На прошедшем шоу мы следили не только за одеждой и ее стайлингом, но и за фаворитками Николя Гескьера. Открыла показ модель из Петербурга Маша Скокова, которая снялась в рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда, а в середине показа к ней присоединилась Алина Болотина, которая в 18 лет прошлась по подиуму у большинства мировых марок.
Фото: vogue.com
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