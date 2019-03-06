Новая коллекция Louis Vuitton: плавательные шапочки, ситцевые блузы и ремни с портретами

В Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду, который по посещаемости уступает лишь Лувру и Эйфелевой башне, прошел показ осенне-зимней коллекции Louis Vuitton, закрывший парижскую Неделю моды. Как объяснил креативный директор бренда Николя Гескьер, идея шоу — воссоздать «племена» и «субкультуры», разделявшие людей до того, как Instagram заставил всех выглядеть одинаково. Дизайнер продолжил добавлять к классическим вещам Louis Vuitton с монограммой индивидуальные, экстравагантные и вариативные элементы — будь то моносерьга в форме папоротника, плавательная шапочка из кожи или ремень с портретом в поп-арт стилистике.