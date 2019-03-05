Новая коллекция Miu Miu: цветочные анораки, камуфляжные кардиганы и вязаные пальто

Miu Miu показали коллекцию в Париже — в окружении плакатов с лоу-фай кадрами, которые продолжили недавнюю рекламную кампанию бренда, и телевизоров с видео-клипами, созданными для него новозеландской художницей и клипмейкером Шарной Осборн.

На подиуме — цветочные анораки, которые становятся главной вещью осени, камуфляжные кардиганы, стилизованные «комбатскими» ботинками, ультракороткие шорты, надетые вместе с плотными чулками, и вязаные платья, декорированные текстильными розами. Но стопроцентные бестселлеры следующего сезона — это сумки: в форме тубуса, с вместительными карманами или для ручной клади. Выбирать из них одну-единственную не придется: Миучча Прада возвращает тренд на «носим все самое лучшее сразу».