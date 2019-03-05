Бренд нижнего белья и домашней одежды Etam открывает новый магазин в Петербурге

Французский бренд нижнего белья и домашней одежды Etam открывает магазин в ТРК «Европолис». Как и другие представительства марки, он напоминает уютную парижскую квартиру, в каждом уголке которой есть кружевные бралетты, минималистичные боди и идеальные «отпускные» купальники. На некоторые вещи в преддверии 8 марта действует специальное предложение: трусы к самым популярным моделям бюстгальтеров обойдутся в 100 рублей, которые пойдут в пользу Фонда профилактики рака.