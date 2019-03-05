Бренд нижнего белья и домашней одежды Etam открывает новый магазин в Петербурге
Французский бренд нижнего белья и домашней одежды Etam открывает магазин в ТРК «Европолис». Как и другие представительства марки, он напоминает уютную парижскую квартиру, в каждом уголке которой есть кружевные бралетты, минималистичные боди и идеальные «отпускные» купальники. На некоторые вещи в преддверии 8 марта действует специальное предложение: трусы к самым популярным моделям бюстгальтеров обойдутся в 100 рублей, которые пойдут в пользу Фонда профилактики рака.
Напомним, первый российский магазин Etam — крупнейшего производителя нижнего белья во Франции — открылся в 2004 году. Спустя 15 лет у бренда 33 бутика по всей стране.
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