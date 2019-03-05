Новая коллекция Alexander McQueen: текстильные фабрики Северной Англии и война Алой и Белой розы

В парижском Лицее Карно, где в 2005 году Александр Маккуин презентовал коллекцию по мотивам фильмов Альфреда Хичкока, состоялось шоу преемницы дизайнера — Сары Бертон. На этот раз она акцентировала внимание не столько на вещах, сколько на местах их создания: перед показом команда Alexander McQueen выложила в Instagram процесс подготовки коллекции с геотегами фабрик William Halstead, John Foster, Bower Roebuck, Savile Clifford и Joshua Ellis, а вместо стульев разложила рулоны их тканей.

Главной частью мудборда стала как раз таки индустриальная история Северной Англии — места, где родилась и выросла Сара Бертон. «Я отвезла свою команду на эти заводы, в пейзаж, который я помню с самого детства. — рассказывала креативный директор Alexander McQueen после шоу. — Сердце коллекции вдохновлено тканями, которые мы видели, взаимодействием человека с машиной»

Платье из черного тюля с металлическими блестками имитировало звук фабричного станка, черный корсетный пояс напоминал круглые элементы механизмов, а архитектурный жакет с клепками апеллировал к подручным инструментам мастеров. На этом фоне появился (а точнее распустился) еще один символ Северной Англии — Алая роза Ланкастеров, исторически противостоящая Белой розе Йорков. Именно так Сара Бертон назвала финальное платье из тафты, форма которого повторилась в принтах нескольких нарядов.