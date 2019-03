65 идеальных (модных!) подарков к 8 марта

Кстати, российские бренды подготовили к 8 марта свои праздничные предложения: Glove Me — перчатки с имитацией татуировки «We should be feminists», St. Friday Socks — носки с фразами «Ой, все!», «Можно приставать» и «Как хочу, так и выгляжу», To Be Woman — будуарные тапочки из совместной коллекции с Razgulyaev Blagonravova, а Artskill – гигантскую косметичку, в которую поместятся все другие бьюти-подарки. Еще больше вариантов можно искать в магазине Ola Ola на Восстания 1, который открывается как раз в эту пятницу: кроме вещей с рисунками художницы Данини, там есть прозрачные перчатки от Tender & Dangerous, балетки ярких цветов от Idee Fixe и кафтаны Zalivako с гипнотическими принтами.