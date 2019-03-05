65 идеальных (модных!) подарков к 8 марта
«Собака.ru» за то, чтобы ожидание женщин совпадало с реальностью: хочешь туфли из новой коллекции Эди Слимана, розы в неувядающем модном эквиваленте, гуттаперчивые кроссовки с неоновыми вставками и внешний аккумулятор в форме единорога — пожалуйста! Мы собрали шесть десятков идеальных подарков к Международному женскому дню.
Беспроигрышные варианты стоит искать в весенних коллекциях мировых брендов: MSGM, Burberry, Gucci и Zadig & Voltaire. Первый выпустил высокие перчатки, которые можно носить с викторианскими блузами, второй предлагает футболку, украшенную изображением Бэмби, третий настаивает на мюли, стельки которых дополнены валентинками, а четвертый продает майку с феминистским лозунгом «Девочки могут все!»
-
Сумка Off-White, 93 600 рублей (nevsky152)
-
Комплект нижнего белья Intimissimi, 2999 + 1199 рублей (Intimissimi)
-
Сумка Dior, 245 000 рублей (Dior)
-
Моносерьга Avgvst, 7500 рублей (Avgvst)
-
Набор парфюма и бальзама для губ Givenchy Rosy Crush, 3569 рублей (Sephora)
-
Кеды Converse, 6400 рублей (Converse)
-
Часы Rado Hyper Chrome Diamonds, 279 100 рублей (Rado)
-
Наушники Buddy Phones, 5499 рублей («Кенгуру»)
-
Сумка Ola Ola, 2500 рублей (Ola Ola Store)
-
Казаки Ermanno Scervino, 103 405 рублей (Ermanno Scervino)
Среди лимитированных переизданий, которые понравятся каждой хотя бы своей эксклюзивностью, — ультраматовая сумка Diorama, выпущенная в рамках новой коллекции Dior, часы Rado Hyper Chrome Diamonds, циферблат которых окружен бриллиантами, кросс-боди Arny Praht, созданная в коллаборации с художницей Сашей Боковой, и новая Fendi Baguette, вернувшаяся через 22 года после премьерного релиза (и появления в гардеробе у Кэрри Брэдшоу!)
-
Кроссовки Louis Vuitton 69 500 рублей (Louis Vuitton)
-
Браслет BNGL, 1490 рублей (BNGL, «Лофт Проект Этажи»)
-
Кроссовки Reebok, 6990 рублей (Reebok)
-
Боди Tezenis, 1699 рублей (Tezenis)
-
Внешний аккумулятор Mojipower, 4499 рублей («Кенгуру»)
-
Перчатки MSGM, 14 500 рублей (Golden Line)
-
Чемодан Tumi, 47 500 рублей (Tumi)
-
Серьги Oscar De La Renta, 36 450 рублей (ДЛТ)
-
Пижама UNIQLO, 1990 рублей (UNIQLO)
-
Набор носков St. Friday Socks, 999 рублей (myfriday.ru)
Кстати, российские бренды подготовили к 8 марта свои праздничные предложения: Glove Me — перчатки с имитацией татуировки «We should be feminists», St. Friday Socks — носки с фразами «Ой, все!», «Можно приставать» и «Как хочу, так и выгляжу», To Be Woman — будуарные тапочки из совместной коллекции с Razgulyaev Blagonravova, а Artskill – гигантскую косметичку, в которую поместятся все другие бьюти-подарки. Еще больше вариантов можно искать в магазине Ola Ola на Восстания 1, который открывается как раз в эту пятницу: кроме вещей с рисунками художницы Данини, там есть прозрачные перчатки от Tender & Dangerous, балетки ярких цветов от Idee Fixe и кафтаны Zalivako с гипнотическими принтами.
-
Набор для ухода за кожей лица Kiehl's, 4890 рублей (Kiehl's)
-
Куртка Calvin Klein, 21 990 рублей (Calvin Klein)
-
Парфюм с ароматом картины Модильяни Demeter, 1700 рублей (Demeter)
-
Платок Marella, 6670 рублей (Marella)
-
Футболка Loewe, 28 400 рублей (Babochka)
-
Рюкзак Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)
-
Мюли To Be Woman X Razgulyaev Blagonravova, 8990 рублей (tobewoman.shop)
-
Сумка Alxander Wang, 32 900 рублей (Au Pont Rouge)
-
Футболка Zadig & Voltaire, 6995 рублей (ДЛТ)
-
Клатч Love Moschino, 7750 рублей (Boscofamily)
За бьюти-подарками, которые подойдут и понравятся любой девушке, стоит идти в Sephora, Л'Этуаль, Erborian и Kiehl's. Первый предлагает наборы с ароматами и уходом для тела (например, Givenchy Rosy Crush), второй — ограниченные серии парных парфюмов (к примеру, Because It's You и Stronger With You от Armani), третий — миниатюры бестселлеров в красивой коробке (черная маска, CC-крем и корректор для лица в таком виде стоят намного дешевле!), а четвертый — косметику в упаковке художницы Иры Кругловой.
-
Мюли Gucci, 61 000 рублей (Babochka)
-
Часы Swatch, 2870 рублей (Outlet Village Пулково)
-
Браслет Amanda Wakeley, 15 000 рублей (Golden Line)
-
Комплект нижнего белья Incanto, 3999 + 3999 рублей (Incanto)
-
Косметичка Artskill, 6800 рублей (artskill.pro)
-
Колготки Calzedonia, 899 рублей (Calzedonia)
-
Puma, 2190 рублей (Puma)
-
Сумка Marc Jacobs, 27 500 рублей (Au Pont Rouge)
-
Calvin Klein 205W39NYC, 58 900 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
-
Шляпа Paul Smith, 9600 рублей (Paul Smith)
Самые функциональные подарки стоит искать (нет, не в магазинах с кастрюлями и мультиварками) в «Республике» и «Подписных изданиях». Туда как раз приехали главные книги весны — «Нормально о косметике», в которой авторы лучших Telegram-каналов о красоте Маша Ворслав и Адэль Мифтахова рассказывают все об уходе и макияже, и «Модное восхождение», в которой легенда стритстайл-фоторафии Билл Каннингем раскрывает интересные факты о фэшн-индустрии.
-
Серьги Alchemia, 9500 рублей (22.13 gift)
-
Парфюм Armani You, 4599 рублей (Л'Этуаль)
-
Сумка Louis Vuitton, 47 000 рублей (Louis Vuitton)
-
Палетка Urban Decay Aphrodisiac, 2690 рублей (Urban Decay)
-
Футболка Burberry, 32 400 рублей (ДЛТ)
-
Сумка Arny Praht X Саша Бокова, 4490 рублей (Arny Praht)
-
Набор средств для ухода за кожей лица, 3099 рублей (Erborian)
-
Абонемент на 12 книг, 6000 рублей («Республика»)
-
Туфли Guess, 2990 рублей (Outlet Village Пулково)
-
Серьги Etro, 21 200 рублей (Etro)
Если вы не знаете предпочтений адресата подарков, подарите серьги в виде распустившихся ландышей от Alchemia, абонемент на 12 понравившихся книг от «Республики», яркий чемодан для путешествий от Tumi или (если отупск еще не предвидится) туфли Vetements на каблуках в форме Эйфелевых башен. Восторг гарантирован!
-
Туфли Vetements, 79 200 рублей (ДЛТ)
-
Кольцо TOUS. 10 600 рублей (TOUS)
-
Платок Dior, 22 000 рублей (Dior)
-
Сумка Fendi Baguette, 108 000 рублей (Fendi)
-
Набор L'Occitane, 2850 рублей («Кенгуру»)
-
Сумка Marella, 14 800 рублей (Marella)
-
Сухое масло для тела и густое масло для тела «Самосвет», 950 + 880 рублей (camocvet.ru)
-
Кроссовки для девочки Dolce & Gabbana, 32 000 рублей («Кенгуру»)
-
Очки Roberi & Fraud, 22 900 рублей (ДЛТ)
-
Сумка Wekend Max Mara, 35 050 рублей (Boscofamily)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.