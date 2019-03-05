65 идеальных (модных!) подарков к 8 марта

«Собака.ru» за то, чтобы ожидание женщин совпадало с реальностью: хочешь туфли из новой коллекции Эди Слимана, розы в неувядающем модном эквиваленте, гуттаперчивые кроссовки с неоновыми вставками и внешний аккумулятор в форме единорога — пожалуйста! Мы собрали шесть десятков идеальных подарков к Международному женскому дню.

Туфли Saint Laurent, 74 800 рублей (ДЛТ)

Перчатки Glove Me, 7500 рублей (22.13 gift)

Ботинки Dr. Martens, 13 900 рублей (Dr. Martens)

Сумка Valentino, 160 000 рублей (Valentino)

Книга Маши Ворслав и Адэль Мифтаховой «Нормально о косметике», 680 рублей («Подписные издания»)

Беспроигрышные варианты стоит искать в весенних коллекциях мировых брендов: MSGM, Burberry, Gucci и Zadig & Voltaire. Первый выпустил высокие перчатки, которые можно носить с викторианскими блузами, второй предлагает футболку, украшенную изображением Бэмби, третий настаивает на мюли, стельки которых дополнены валентинками, а четвертый продает майку с феминистским лозунгом «Девочки могут все!»

Сумка Off-White, 93 600 рублей (nevsky152)

Комплект нижнего белья Intimissimi, 2999 + 1199 рублей (Intimissimi)

Сумка Dior, 245 000 рублей (Dior)

Моносерьга Avgvst, 7500 рублей (Avgvst)

Набор парфюма и бальзама для губ Givenchy Rosy Crush, 3569 рублей (Sephora)

Кеды Converse, 6400 рублей (Converse)

Часы Rado Hyper Chrome Diamonds, 279 100 рублей (Rado)

Наушники Buddy Phones, 5499 рублей («Кенгуру»)

Сумка Ola Ola, 2500 рублей (Ola Ola Store)

Казаки Ermanno Scervino, 103 405 рублей (Ermanno Scervino)

Среди лимитированных переизданий, которые понравятся каждой хотя бы своей эксклюзивностью, — ультраматовая сумка Diorama, выпущенная в рамках новой коллекции Dior, часы Rado Hyper Chrome Diamonds, циферблат которых окружен бриллиантами, кросс-боди Arny Praht, созданная в коллаборации с художницей Сашей Боковой, и новая Fendi Baguette, вернувшаяся через 22 года после премьерного релиза (и появления в гардеробе у Кэрри Брэдшоу!)

Кроссовки Louis Vuitton 69 500 рублей (Louis Vuitton)

Браслет BNGL, 1490 рублей (BNGL, «Лофт Проект Этажи»)

Кроссовки Reebok, 6990 рублей (Reebok)

Боди Tezenis, 1699 рублей (Tezenis)

Внешний аккумулятор Mojipower, 4499 рублей («Кенгуру»)

Перчатки MSGM, 14 500 рублей (Golden Line)

Чемодан Tumi, 47 500 рублей (Tumi)

Серьги Oscar De La Renta, 36 450 рублей (ДЛТ)

Пижама UNIQLO, 1990 рублей (UNIQLO)

Набор носков St. Friday Socks, 999 рублей (myfriday.ru)

Кстати, российские бренды подготовили к 8 марта свои праздничные предложения: Glove Me — перчатки с имитацией татуировки «We should be feminists», St. Friday Socks — носки с фразами «Ой, все!», «Можно приставать» и «Как хочу, так и выгляжу», To Be Woman — будуарные тапочки из совместной коллекции с Razgulyaev Blagonravova, а Artskill – гигантскую косметичку, в которую поместятся все другие бьюти-подарки. Еще больше вариантов можно искать в магазине Ola Ola на Восстания 1, который открывается как раз в эту пятницу: кроме вещей с рисунками художницы Данини, там есть прозрачные перчатки от Tender & Dangerous, балетки ярких цветов от Idee Fixe и кафтаны Zalivako с гипнотическими принтами.

Набор для ухода за кожей лица Kiehl's, 4890 рублей (Kiehl's)

Куртка Calvin Klein, 21 990 рублей (Calvin Klein)

Парфюм с ароматом картины Модильяни Demeter, 1700 рублей (Demeter)

Платок Marella, 6670 рублей (Marella)

Футболка Loewe, 28 400 рублей (Babochka)

Рюкзак Tommy Jeans, 8990 рублей (Tommy Jeans)

Мюли To Be Woman X Razgulyaev Blagonravova, 8990 рублей (tobewoman.shop)

Сумка Alxander Wang, 32 900 рублей (Au Pont Rouge)

Футболка Zadig & Voltaire, 6995 рублей (ДЛТ)

Клатч Love Moschino, 7750 рублей (Boscofamily)

За бьюти-подарками, которые подойдут и понравятся любой девушке, стоит идти в Sephora, Л'Этуаль, Erborian и Kiehl's. Первый предлагает наборы с ароматами и уходом для тела (например, Givenchy Rosy Crush), второй — ограниченные серии парных парфюмов (к примеру, Because It's You и Stronger With You от Armani), третий — миниатюры бестселлеров в красивой коробке (черная маска, CC-крем и корректор для лица в таком виде стоят намного дешевле!), а четвертый — косметику в упаковке художницы Иры Кругловой.

Мюли Gucci, 61 000 рублей (Babochka)

Часы Swatch, 2870 рублей (Outlet Village Пулково)

Браслет Amanda Wakeley, 15 000 рублей (Golden Line)

Комплект нижнего белья Incanto, 3999 + 3999 рублей (Incanto)

Косметичка Artskill, 6800 рублей (artskill.pro)

Колготки Calzedonia, 899 рублей (Calzedonia)

Puma, 2190 рублей (Puma)

Сумка Marc Jacobs, 27 500 рублей (Au Pont Rouge)

Calvin Klein 205W39NYC, 58 900 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

Шляпа Paul Smith, 9600 рублей (Paul Smith)

Самые функциональные подарки стоит искать (нет, не в магазинах с кастрюлями и мультиварками) в «Республике» и «Подписных изданиях». Туда как раз приехали главные книги весны — «Нормально о косметике», в которой авторы лучших Telegram-каналов о красоте Маша Ворслав и Адэль Мифтахова рассказывают все об уходе и макияже, и «Модное восхождение», в которой легенда стритстайл-фоторафии Билл Каннингем раскрывает интересные факты о фэшн-индустрии.

Серьги Alchemia, 9500 рублей (22.13 gift)

Парфюм Armani You, 4599 рублей (Л'Этуаль)

Сумка Louis Vuitton, 47 000 рублей (Louis Vuitton)

Палетка Urban Decay Aphrodisiac, 2690 рублей (Urban Decay)

Футболка Burberry, 32 400 рублей (ДЛТ)

Сумка Arny Praht X Саша Бокова, 4490 рублей (Arny Praht)

Набор средств для ухода за кожей лица, 3099 рублей (Erborian)

Абонемент на 12 книг, 6000 рублей («Республика»)

Туфли Guess, 2990 рублей (Outlet Village Пулково)

Серьги Etro, 21 200 рублей (Etro)

Если вы не знаете предпочтений адресата подарков, подарите серьги в виде распустившихся ландышей от Alchemia, абонемент на 12 понравившихся книг от «Республики», яркий чемодан для путешествий от Tumi или (если отупск еще не предвидится) туфли Vetements на каблуках в форме Эйфелевых башен. Восторг гарантирован!