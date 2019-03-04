Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи

Теперь картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи может оказаться у каждого, причем в модном эквиваленте. Русский музей выпустил дождевики, шопперы, футболки, фартуки и прихватки по мотивам работы, ранее украденной с выставки в Третьяковской галерее. Ожидается, что сувенирная линейка поступит в продажу в магазин Русского музея.

Напомним, картину Куинджи украли из Третьяковской галереи 27 января 2019 года. Похититель достал ее из рамы на глазах у посетителей, но все подумали, что он сотрудник галереи. Пропавшая картина ранее находилась в коллекции Русского музея.

Спустя сутки полиция задержала подозреваемого в похищении картины: им оказался 32-летний крымчанин Денис Чуприков. В поселке Заречье Московской области, где он находился на момент задержания, нашли украденную работу, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи.