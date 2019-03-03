Новая коллекция Balenciaga: сумки-ракушки, дубленки-кимоно и неоновые платья с граффити

В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Balenciaga. Открывали шоу модели с красными линзами и длинными ногтями на ногах, напоминающие вампиров (хотя некоторые шутят, что больше — редакторов мировых медиа к концу Недели моды).

Дальше — больше: классические черные жакеты сменялись дубленками с гипертрофированными плечами, сумки-планшеты — картонными кросс-боди с прозрачными бутылками внутри, брендированные свитшоты — футболками «Paris» в стиле нулевых годов, а лакированные плащи — уютными пальто-халатами.

Главное, за чем будут охотиться все модники в следующем сезоне, — «рифленые» сапоги с квадратным мысом, неоновое платье с работами граффитчиков и бирюзовая шуба с воротником-стойкой. А еще — миниатюрные кольца в форме Эйфелевой башни, ваш лучший новый сувенир из Франции.