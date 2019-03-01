Новая коллекция Celine: агендерность, Дикий Запад и 1970-е

Эди Слиман показал вторую женскую коллекцию для Celine: после критики своего дебюта (с флешмобом #OldCeline и мольбами о возвращении Фиби Файло) он отказался от ультракоротких юбок, «полуголых» платьев и блестящих болеро в пользу базовых бадлонов, классических рубашек и широких брюк.

В этот раз на подиуме царили 1970-е: апогей унисекса (с образами, которые подходят и девушкам, и парням), расцвет preppy (с брендированными бомберами и шерстяными юбками), культ джинсов (надетых под ботфорты или обрезанных по колено) и возвращение диско (через пиджаки в пайетках и юбки, сверкающие как дискобол).

Главная вещь на показе (которую многие уже внесли в маст-хэв лист) — сапоги: утепленные изнутри овчиной, они стилизовали «лыжные» свитеры, белые шубы, «авиаторские» куртки и накидки, которые наверняка понравятся королеве Елизавете II. А учитывая любовь Эди Слимана к кастомизации платьев для красных дорожек, мы уже видим на звездах (и на себе!) платье с имитацией цепей и золотой тотал-лук с кюлотами.