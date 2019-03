Новая коллекция Valentino: коллажи Джуна Такахаши и слоганы Роберта Монтгомери

На коктейльные платья, летние комбинезоны, минималистичные жакеты и шляпы-колпаки креативный директор Valentino нанес коллажи от дизайнера Undercover Джуна Такахаши, который уже сотрудничал с французским брендом в рамках мужской коллекции. А архитектурные пальто, белоснежные шубы и бадлоны с кружевными вставками «облепил» цитатами Роберта Монтгомери, который также предоставил для показа свою знаменитую инсталляцию «The people you love become ghosts inside of you, and like this you keep them alive» («Люди, которых вы любите, становятся призраками внутри вас. И таким образом вы делаете их живыми»)