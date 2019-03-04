Новая коллекция Valentino: коллажи Джуна Такахаши и слоганы Роберта Монтгомери

Вчера в Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Valentino, вдохновленной творчеством «Движения за эмансипацию поэзии». Флорентийская арт-группировка обклеивала весь город страницами из стихотворений и поэм — то же самое решил сделать и Пьерпаоло Пиччоли. «Я чувствую, что люди находятся в поиске эмоций и мечт, — рассказал он перед показом. — Поэтому мне захотелось создать комьюнити для Valentino. Что-то отличное от лайфстайла с постоянным потреблением вещей. Что-то про тех, кто предпочитает обмениваться ценностями»

На коктейльные платья, летние комбинезоны, минималистичные жакеты и шляпы-колпаки креативный директор Valentino нанес коллажи от дизайнера Undercover Джуна Такахаши, который уже сотрудничал с французским брендом в рамках мужской коллекции. А архитектурные пальто, белоснежные шубы и бадлоны с кружевными вставками «облепил» цитатами Роберта Монтгомери, который также предоставил для показа свою знаменитую инсталляцию «The people you love become ghosts inside of you, and like this you keep them alive» («Люди, которых вы любите, становятся призраками внутри вас. И таким образом вы делаете их живыми»)

В конце осенне-зимнего шоу на подиуме появились уже ставшие фирменными прозрачные платья Valentino: все с теми же коллажами Такахаши, розовыми волнистыми рюшами, бантами из тончайшего кружева и переливающимися нашивками-бабочками, будто бы сделанными специально для одноименной петербургской сети бутиков. Ждем в следующем сезоне!