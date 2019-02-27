Новая коллекция Dries Van Noten: пуховики в осенней листве и воротники из эко-меха

Бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен вновь показал идеальную коллекцию для Петербурга: в ней пуховики будто бы из инстаграма @itsmaysmemes усыпаны осенней листвой и розовыми бутонами, а шерстяные костюмы заботливо дополнены стеганой накидкой-шарфом.

Представляли коллекцию тоже петербурженки: модель Tann Model Management Лия Павлова — в пестром воротнике из эко-меха и с пуховиком, мимикрирующим под сумку, и воспитанница Aurora Model Management Алина Болотина — в черном платье с переливающейся драпировкой, которое точно появится на красной дорожке в этом году.

Среди вещей, которые мы видим если не на ковровой дорожке, то точно в своем гардеробе, — лакированный фиолетовый плащ, принтованные ботфорты, ридикюль на ручке-кольце и шелковая комбинация с завядшим пионом. Ждем в ДЛТ этой осенью!