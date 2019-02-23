Новая коллекция Versace: рваные свитеры, платья с булавками и футболки с Донателлой Версаче

В Милане прошел показ осенне-зимней коллекции Versace, вновь переосмысливающий архивы модного дома. На этот раз шоу было выстроено вокруг одного из знаковых элементов прошлого — золотой булавки: в 1994 году Джанни Версаче скрепил ей части декольтированного платья, которое позже надела актриса Элизабет Херли, а сегодня его сестра Донателла использовала булавку в качестве броши, заколки, ожерелья и даже сет-дизайна показа.

Именно рядом с гигантской булавкой фотографировались гости Versace — Эмбер Валлетта, Оливия Палермо и Анна Дело Руссо и дефилировали модели шоу — Шалом Харлоу, Мариякарла Босконо, Кэндис Свейнпол, Фрэн Саммерс, Аду Акеш, Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид. Закрывала показ любимица Джанни Версаче — 50-летняя Стефани Сеймур: для нее Донателла сделала новую версию платья, в котором модель выходила в 1992 году.

Девушки, которые, по мнению Донателлы, являются супермоделями нашей эпохи, вносили перфекционизм в неидеальную, хаотичную и гранжевую коллекцию. «Несовершенство — это новое совершенство!», — объяснила креативный директор марки, сделавшая для нового сезона мешковатые пальто, рваные свитеры, драпированные платья, кожаные плащи и кружевные чулки, которые торчали из-под нарядов. Ключевой вещью осенне-зимней коллекции Versace стала футболка с портретом Донателлы Версаче, сделанным Ричардом Аведоном для кампании аромата Blonde в 1995 году. Считайте это апогеем тренда на мерч, где главными звездами являются не музыканты, актеры и режиссеры, а дизайнеры.