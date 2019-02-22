Дэниел Ли показал первую подиумную коллекцию для Bottega Veneta

Если первый лукбук Дэниела Ли напоминал Celine времен Фиби Файло (дизайнер несколько лет проработал под ее менторством), то первая подиумная коллекция, показанная сегодня в Милане, больше похожа на Helmut Lang. Скандинавский минимализм, выраженный в кожаных пальто, мужских свитерах и костюмах свободного кроя, перекликался с гиперболизированным футуризмом, показанным через кожаные брюки, челси на высокой платформе и комбинезоны, напоминающие экипировку Star Wars.