Дэниел Ли показал первую подиумную коллекцию для Bottega Veneta
Если первый лукбук Дэниела Ли напоминал Celine времен Фиби Файло (дизайнер несколько лет проработал под ее менторством), то первая подиумная коллекция, показанная сегодня в Милане, больше похожа на Helmut Lang. Скандинавский минимализм, выраженный в кожаных пальто, мужских свитерах и костюмах свободного кроя, перекликался с гиперболизированным футуризмом, показанным через кожаные брюки, челси на высокой платформе и комбинезоны, напоминающие экипировку Star Wars.
Стопроцентные бестселлеры будущего — это стеганое пальто, джемпер с золотой цепочкой, переливающееся платье-рубашка и миниатюрная сумка-кейс. А еще — ярко-оранжевое трикотажное платье, которое вместе с желтым пальто из pre-fall коллекции Bottega Veneta заставят ждать следующий осенне-зимний сезон.
Фото: vogue.com
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