UNIQLO анонсировали выпуск новой коллекции с JW Anderson – посмотрите ее прямо сейчас!

UNIQLO выпустят очередную коллекцию с британским брендом JW Anderson — с классическими тренчами, широкими брюками, полосатыми джемперами и свободными платьями, которые можно носить на джинсы. Вещи, которые идеально подходят для жаркого лета (а оно, надеемся, все же придет в Петербург), дополняет знаковая модель коллекции — поло с длинными рукавами. Это оммаж главному виду воскресного отдыха в Соединенном Королевстве — регби, которым к тому же профессионально занимался отец Джонатана Андерсона в 1980-е годы.

«Мне очень весело и интересно работать с UNIQLO. Всегда приятно удивлен, как два бренда с разным ДНК могут собраться вместе и создать захватывающую коллекцию. В нашей третьей коллаборации я представил летний гардероб, одновременно расслабленный и элегантный. Получилась многофункциональная и универсальная коллекция», — рассказывает о релизе Джонатан Андерсон. Кроме одежды, в нее вошли цветочные шопперы, полосатые рюкзаки-мешки, носки с логотипом британского бренда и палантины, которые можно использовать в качестве пледа. Все вещи появятся в продаже в московском «Атриуме» и петербургской «Галерее» этой весной по ценам от 299 рублей (за носки) до 9999 рублей (за тренч).