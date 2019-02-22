В благотворительных магазинах «Спасибо!» откроются отделы одежды унисекс

В сети благотворительных магазинов «Спасибо!» в рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня пройдут «Дни равноправия». С 23 февраля и до 8 марта во всех точках сети появятся специальные вешалки с одеждой унисекс.

«Эти вешалки предназначены для тех, кто устал ловить на себе косые взгляды, когда приходится заходить не в тот отдел. Ведь одежда — это всего лишь способ выглядеть ярко», — говорят представители сети. Адреса магазинов: Ковенский пер., 23; 8 линия ВО, 55; Чкаловский пр., 5; Гороховая ул., 50.