Новая коллекций Prada: увядшие цветы, «Невеста Франкенштейна» и «Семейка Аддамс»

На миланской Неделе моды прошел показ коллекции Prada сезона осень-зима 2019/20. В его мудборде — фильм «Семейка Аддамс» с образами Венсдей (длинные косы, обесцвеченные брови, белые воротнички и черные платья-футляры) и «Невеста Франкенштейна» с портретами героев (на кружевном платье Кары Делевинь или полосатом свитшоте, напоминающем одежду заключенного).

Драматичные референсы коллекции Миучча Прада подчеркнула вещами в милитари-стилистике: оверсайзовыми бомберами, юбками цвета хаки, пальто с накладными карманами и высокими ботинками на шнуровке. В некоторых образах тяжелая обувь сделана в розовых цветах или заменена на туфли с круглым мысом — женственность и ретро остаются для Prada определяющими.

Следующей осенью Prada также предлагают носить принт и декор, который мы обычно видим в весенне-летнем сезоне. Белые плащи, юбки с завышенной талией и даже вязанные удлиненные кардиганы стилизованы бутонами увядших цветов — и именно на эти вещи мы ставим, как на бестселлер года и на бест-дрессд красной дорожки «Оскара».