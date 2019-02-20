Новая коллекция Gucci: шипованные маски, кружевные колготки и «переобувка» в пакете

Недели моды переместились в Милан — одним из первых свою осенне-зимнюю коллекцию показал бренд Gucci. На 100-метровом зеркальном подиуме, украшенном 120 000 светодиодных лампочек, появились вариации Алессандро Микеле на тему греческой мифологии, фантазийных эльфов, героев фильма «Пятница 13» и золотых украшений Eduardo Costa.

Если в прошлом сезоне Gucci ввели в моду балаклавы, то в следующем итальянский бренд настаивает на масках: фиолетовые, розовые, красные, дополненные шипами и прозрачными козырьками — лучший стайлинг для шерстяных костюмов, барочных платьев, твидовых жакетов и вязаных жилетов с изображением козленка. Еще один важнейший аксессуар с показа — массивный чокер, отсылающий к БДСМ-стилистике: его креативный директор Gucci мешает с брюками на подтяжках, нарядами с вензелями, многоярусными жакетами и кружевными колготками разных цветов.

Весь этот праздник жизни, в котором мы уже видим A$AP Rocky, Джареда Лето и Лану Дель Рэй на Балу Института костюма (он будет посвящен понятию «кэмп» — использованию вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства), «приземляют» спортивные наколенники, вязаные гольфы, сменные туфли в пластиковых пакетах и накладные слезы. Уж не знаем, на что намекает Алессандро Микеле, но плакать мы собираемся только от красоты и от счастья.