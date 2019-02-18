Новая коллекция Burberry: куртки с британским флагом, олимпийки с надписью «Kingdom» и джинсы, надетые задом наперед

Рикардо Тиши показал вторую коллекцию для Burberry, тематически разделенную на несколько частей. В первой — со спортивным корсетом, розовой толстовкой, удлиненной футболкой, меховым бомбером и дутой курткой со шлейфом в виде британского флага — новый креативный директор бренда обращается к миллениалам и звездам стритстайла. Во второй — с клетчатыми платьями, классическими костюмами, песочными дафлкотами и фирменными тренчкотами — к прогрессивным любителям классики. А в третьей — с кружевными комбинациями, блестящими брюками, кожаными жилетками и сетчатыми платьями в перьях — к гостьям красных дорожек, которые с приходом Тиши стали чаще выбирать Burberry для своих выходов.

«Я много размышлял об Англии как о стране контрастов, в которой есть упорядоченность, мятежность и свобода, и хотел увековечить сосуществование этих элементов, — объясняет свой подход дизайнер. — В первом сезоне работы в Burberry я разрабатывал основы дома моды — наподобие алфавита, новые буквы и коды. Теперь я складываю эти буквы для того, чтобы начать писать свою историю, первую главу для новой эры в Burberry».

Одним из новых кодов Burberry стали элементы стайлинга: кроссовки с контрастной подошвой, напоминающей бахилы, «армейские» ботинки, дополненные неопреновыми носками, шнурки от толстовок, завязанные морским узлом, шелковые платки, украшенные фотопринтами, и сезонные версии сумок TB Bag и Title, прекращающие бесконечные споры о том, можно ли носить клатч мужчине.