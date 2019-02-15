В Петербурге пройдет гараж-сейл в пользу бездомных кошек

Котокафе «Республика кошек» и проект по перезагрузке гардероба ÅTTE устроят гараж-сейл в пользу бездомных питомцев. Чтобы принять в нем участие, необходимо принести одежду, обувь, аксессуары и книги без дефектов в секонд-хенд «Волки-модники» на территории «Голицын-Лофта». 10 марта там пройдет распродажа собранных вещей, которые будут стоить не дороже 2000 рублей, а все средства отправятся на помощь бездомным и больным животным.

«Гараж-сейл позволяет вам найти достойное применение вещам, которые так и не дождались своего часа, а также поддержать волонтеров — людей, которые осуществляют адресную помощь животным своими силами», — рассказывают организаторы, которые также обещают угощать всех гостей какао и печеньями.

Что: Гараж-сейл в пользу бездомных кошек

Где: секонд-хенд «Волки-модники», набережная реки Фонтанки, 20

Когда: 10 марта с 10:00 до 22:00