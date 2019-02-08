12 самых модных цветов в одежде, которые мы будем носить в 2019 году

Институт цвета Pantone, проводящий исследования в области колористики на основе социальных и культурных изменений в обществе, объявил главные цвета сезона осень-зима 2019/20, которые можно добавлять в гардероб уже сегодня. Это оттенки красного — «Chili Pepper» и «Biking Red», оранжевого — «Orange Tiger» и «Dark Cheddar», синего — «Galaxy Blue» и «Bluestone» и коричневого — «Rocky Road» и «Sugar Almond», а также нежно-розовый «Fruit Dove», кремовый «Crème de Pêche», персиковый «Peach Pink» и темно-зеленый «Eden».