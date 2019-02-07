От скетчей Диора до платья принцессы Дианы: почему ради выставки «Christian Dior: Designer of Dreams» стоит ехать в Лондон?

В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась одна из самых красивых модных выставок года (нет — десятилетия!): «Christian Dior: Designer of Dreams» с 500 экспонатами из архивов бренда. Платья, аксессуары, обувь и скетчи, которые учат истории модного дома лучше авторских книг, были созданы Кристианом Диором, Ивом Сен-Лораном, Марком Боаном, Джанфранко Ферре, Джоном Гальяно, Рафом Симонсом и нынешним креативным директором Dior — Марией Грацией Кьюри.

Среди бесценных экспонатов, многие из которых показываются широкой публике впервые, — платье Леди Ди, созданное Джоном Гальяно, наряд Дженнифер Лоуренс, признанный самыми дорогим за всю историю «Оскара», образ Шарлиз Терон, появившийся в рекламе парфюма «J'adore», флакон аромата «Bobby», названного в честь любимой собаки Диора, и легендарный жакет «бар», которому посвящена целая комната. На выставке есть и другие тематические секции: «The Dior Line» с десятью знаковыми образами модного дома, «The Garden» с цветочными костюмами, сумками и парфюмами, «Dior in Britain» с работами Диора для британских клиенток, а также «Travels», «Diorama», «The Ballroom», «The Ateliers» и «Historicism».

Масштабная выставка «Christian Dior: Designer of Dreams», которая на 60% больше прошлогодней выставки бренда в Париже, будет открыта до 14 июля 2019 года. Стоимость попадания в сказку наяву (мы не преувеличиваем!) — от 20 евро с человека.