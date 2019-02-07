Новое имя в моде: Ola Ola с одеждой, украшенной эмодзи и сюрреалистичной вышивкой

Петербурженка Оля Гинзбург, которая в прошлом отвечала за бар «Дружба» и галерею «100 своих», выпустила первую полноценную коллекцию под брендом Ola Ola. В нее вошло 36 предметов, в которых хочется встретить весенне-летний сезон: легкое платье небесно-голубого оттенка, джинсовый топ с обнаженной спиной, укороченные брюки с завышенной талией и рубашки с эмодзи, интерпретированными и вышитыми петербургской художницей Данини.

Кроме одежды, в коллекции есть сумки-таблетки и рюкзаки-мешки с такими же сюрреалистичными рисунками. В начале марта их можно будет найти в концепт-сторе Ola Ola на Восстания, 1, где также будут представлены коллекции арт-фэшн брендов Tatanaka, Tender & Dangerous, Zalivako и Idee Fixe, а еще предметы декора, украшения, книги, журналы, обувь и идеи для подарков. В понедельник Ola Ola откроют интернет-магазин, где ко всему прочему можно будет следить за развитием амбициозного (и эмоционального!) бренда.