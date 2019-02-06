Новая коллекция Louis Vuitton: рабочие перчатки, фиолетовые панамы и бомберы с Триумфальной аркой

Louis Vuitton презентовали новую коллекцию под руководством Вирджила Абло — с флисовыми куртками, плиссированными брюками и миниатюрными сумками-тубусами. Как признается дизайнер мужской линии бренда, в его мудборде был стиль музыкальной группы Jamiroquai (это видно по высоким шляпам, как из клипа Virtual Insanity) и аутдор-культура (на это намекают принтованные бобмеры, свободные куртки с капюшоном, разноцветные панамы и широкие брюки-карго).

Есть в pre-fall коллекции Louis Vuitton и уже фирменные коды Вирджила Абло: рабочие перчатки, замешанные с классическими пальто, и нашумевшие портупеи, надетые на пиджаки песочных оттенков. В них уже дебютировали на красной дорожке Тимоти Шаламе, Чедвик Боузман и Майкл Б. Джордан, но Вирджил настаивает, что этот элемент можно носить и в повседневной жизни.