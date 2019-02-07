50 отличных подарков ко Дню святого Валентина не дороже 1500 рублей

От феминистских носков и трусов с фламинго до парных кружек и «помолвочного» кольца — «Собака.ru нашла 50 подарков на 14 февраля, которые сохранят вам время и деньги.

Женские носки St. Friday Socks, 399 рублей (myfriday.ru)

Мужской парфюм Antonio Banderas The Secret Temptation, 1463 рублей (Sephora)

Брелок Victoria's Secret, 1009 рублей (Victoria's Secret)

Мужская рубашка UNIQLO, 999 рублей (UNIQLO)

«Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно», 547 рублей («Подписные издания»)

14 февраля — едва ли не единственный день этой зимой, когда людей с букетами цветов на улицах будет немного больше, чем с лопатой. Бренды делают все, чтобы вы смотрели не на сосули и сугробы, а на празднично-розовые прилавки — с сердцевидными блокнотами, ароматическими свечками, книгами «Обними меня крепче» и браслетами «Давай навсегда».

Тканево-гелевая S.O.S. маска I`m Sorry For My Skin, 1104 рубля (Sephora)

Ароматическая свеча, Millefiori, 1390 рублей (Универмаг «Московский»)

Женская футболка Undiz, 1449 рублей (Undiz)

Бюстгальтер Tezenis, 1399 рублей (Tezenis)

Поясная сумка Levi's, 1100 рублей (Levi's)

Книга Сью Джонсон «Обними меня крепче», 802 рубля («Подписные издания»)

Набор мужских средств по уходу за волосами и кожей The Chemical Barbers, 1057 рублей (Sephora)

Женский парфюм Gucci Bloom, 999 рублей (Sephora)

Мужской ремень Tom Tailor, 1299 рублей (Tom Tailor)

Кроме настойчиво-инфантильных презентов есть те, которые можно подарить не только на День святого Валентина, но и на 23 февраля. Например, удобные боксеры от Puma, которые сейчас можно купить со скидкой, монохромные перчатки Armani, которые пригодятся еще как минимум месяц, брутальный черный ремень, которым можно приталить пиджак свободного кроя, а также поясная сумка с динозаврами, экологичная бутылка No Plastic Its fantastic и наборы косметических миниатюр.

Женский бюстгальтер Undiz, 1399 рублей (Undiz)

Женская футболка UNIQLO, 999 рублей (UNIQLO)

Зубная щетка Montcarotte x Picasso, 1170 рублей (ДЛТ)

Колготки Calzedonia, 899 рублей (Calzedonia)

Парфюмерный роллербол «Секс на пляже» Demeter, 850 рублей (Demeter)

Мужские перчатки Armani Exchange, 1440 рублей (Armani Exchange, ТРЦ «Галерея»)

Подставка для колец Umbra, 690 рублей (Designboom)

Мужские трусы Puma, 1350 рублей (ru.puma.com)

Набор миниатюр Clinique Discover для жирной и комбинированной, склонной к жирности кожи, 1116 рублей (Sephora)

В категорию гендерно-нейтральных подарков попадают кружки, обложки для паспорта, зубные щетки с работами сюрреалистов и мировые бестселлеры. Не слезоточивые «Унесенные ветром» и «Дневник памяти», а исторически-психологические — «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно» о том, почему кому-то достаточно раз в месяц, а кто-то не прочь и три раза в день, и «Право на "лево"» о том, почему секс пропадает в долгих и стабильных парах.

Мыло Jo Malone, 1250 рублей (ДЛТ)

Футболка U Story, 1400 рублей (ustorybrand.com)

«Право на "лево". Почему люди изменяют и можно ли избежать измен», 620 рублей («Республика»)

Браслет BNGL, 1490 рублей («Этажи»)

Мужская пижама Tezenis, 1099 рублей (Tezenis)

Блокнот Hermitage, 390 рублей (nevsky152)

Кофейная пара «Императорский Фарфоровый Завод», 1310 рублей (Универмаг «Московский»)

Набор миниатюр для увлажнения и матирования кожи Erborian Matte Me Up, 1350 рублей (Erborian)

Поясная сумка Nikita Gruzovik, 1500 рублей (Friend Function)

Для тех, кто не воспринимает праздник всерьез, но хочет проявить знаки внимания, — «любвеобильный» брелок от Victoria's Secret, ароматическая свеча с запахом клубники, цветочное мыло от Jo Malone и парфюм от уникальной нью-йоркской марки Demeter. Она упаковывает во флаконы запахи жареной курочки и проливного дождя, а в День святого Валентина — и секса на пляже!

Мужские трусы Lousy Livin, 1290 рублей («Отдел»)

Ароматическая свеча Ambientair, 1150 рублей (Designboom)

Обложка для паспорта Medooza, 995 рублей (Medooza)

Женская футболка Pocket Cat, 1590 рублей (vk.com/pocketcat)

Значок PinUp, 400 рублей (lmbd.ru/pinup)

Кошелек и кардхолдер Arny Praht, 1590 рублей (Arny Praht)

Гендерно-нейтральное масло для лица в стике «Самосвет», 480 рублей (camocvet.ru)

Сумка-шопер «Легко-легко», 800 рублей («Легко-легко»)

Блестки для лица Krygina Cosmetics, 650 рублей (krygina.com)

Подарки феминисткам, сознательным одиночкам и тем, кто еще не нашел свою пару, подготовил петербургский чулочно-носочный бренд St. Friday Socks. Иронизируя над символами и мифами гендерных праздников, он выпустил носки с изображением бритвенных станков, камуфляжных узоров, волосатых кактусов и фразы «Не для тебя моя роза цвела». Осталось купить кружку от Императорского фарфорового завода c подпиской на Netflix и запереться дома вдали и от празднично-розовых витрин, и от гигантских сугробов.