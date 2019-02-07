50 отличных подарков ко Дню святого Валентина не дороже 1500 рублей
От феминистских носков и трусов с фламинго до парных кружек и «помолвочного» кольца — «Собака.ru нашла 50 подарков на 14 февраля, которые сохранят вам время и деньги.
-
Женские носки St. Friday Socks, 399 рублей (myfriday.ru)
-
Мужской парфюм Antonio Banderas The Secret Temptation, 1463 рублей (Sephora)
-
Брелок Victoria's Secret, 1009 рублей (Victoria's Secret)
-
Мужская рубашка UNIQLO, 999 рублей (UNIQLO)
-
«Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно», 547 рублей («Подписные издания»)
14 февраля — едва ли не единственный день этой зимой, когда людей с букетами цветов на улицах будет немного больше, чем с лопатой. Бренды делают все, чтобы вы смотрели не на сосули и сугробы, а на празднично-розовые прилавки — с сердцевидными блокнотами, ароматическими свечками, книгами «Обними меня крепче» и браслетами «Давай навсегда».
-
Тканево-гелевая S.O.S. маска I`m Sorry For My Skin, 1104 рубля (Sephora)
-
Ароматическая свеча, Millefiori, 1390 рублей (Универмаг «Московский»)
-
Женская футболка Undiz, 1449 рублей (Undiz)
-
Бюстгальтер Tezenis, 1399 рублей (Tezenis)
-
Поясная сумка Levi's, 1100 рублей (Levi's)
-
Книга Сью Джонсон «Обними меня крепче», 802 рубля («Подписные издания»)
-
Набор мужских средств по уходу за волосами и кожей The Chemical Barbers, 1057 рублей (Sephora)
-
Женский парфюм Gucci Bloom, 999 рублей (Sephora)
-
Мужской ремень Tom Tailor, 1299 рублей (Tom Tailor)
Кроме настойчиво-инфантильных презентов есть те, которые можно подарить не только на День святого Валентина, но и на 23 февраля. Например, удобные боксеры от Puma, которые сейчас можно купить со скидкой, монохромные перчатки Armani, которые пригодятся еще как минимум месяц, брутальный черный ремень, которым можно приталить пиджак свободного кроя, а также поясная сумка с динозаврами, экологичная бутылка No Plastic Its fantastic и наборы косметических миниатюр.
-
Женский бюстгальтер Undiz, 1399 рублей (Undiz)
-
Женская футболка UNIQLO, 999 рублей (UNIQLO)
-
Зубная щетка Montcarotte x Picasso, 1170 рублей (ДЛТ)
-
Колготки Calzedonia, 899 рублей (Calzedonia)
-
Парфюмерный роллербол «Секс на пляже» Demeter, 850 рублей (Demeter)
-
Мужские перчатки Armani Exchange, 1440 рублей (Armani Exchange, ТРЦ «Галерея»)
-
Подставка для колец Umbra, 690 рублей (Designboom)
-
Мужские трусы Puma, 1350 рублей (ru.puma.com)
-
Набор миниатюр Clinique Discover для жирной и комбинированной, склонной к жирности кожи, 1116 рублей (Sephora)
В категорию гендерно-нейтральных подарков попадают кружки, обложки для паспорта, зубные щетки с работами сюрреалистов и мировые бестселлеры. Не слезоточивые «Унесенные ветром» и «Дневник памяти», а исторически-психологические — «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно» о том, почему кому-то достаточно раз в месяц, а кто-то не прочь и три раза в день, и «Право на "лево"» о том, почему секс пропадает в долгих и стабильных парах.
-
Мыло Jo Malone, 1250 рублей (ДЛТ)
-
Футболка U Story, 1400 рублей (ustorybrand.com)
-
«Право на "лево". Почему люди изменяют и можно ли избежать измен», 620 рублей («Республика»)
-
Браслет BNGL, 1490 рублей («Этажи»)
-
Мужская пижама Tezenis, 1099 рублей (Tezenis)
-
Блокнот Hermitage, 390 рублей (nevsky152)
-
Кофейная пара «Императорский Фарфоровый Завод», 1310 рублей (Универмаг «Московский»)
-
Набор миниатюр для увлажнения и матирования кожи Erborian Matte Me Up, 1350 рублей (Erborian)
-
Поясная сумка Nikita Gruzovik, 1500 рублей (Friend Function)
Для тех, кто не воспринимает праздник всерьез, но хочет проявить знаки внимания, — «любвеобильный» брелок от Victoria's Secret, ароматическая свеча с запахом клубники, цветочное мыло от Jo Malone и парфюм от уникальной нью-йоркской марки Demeter. Она упаковывает во флаконы запахи жареной курочки и проливного дождя, а в День святого Валентина — и секса на пляже!
-
Мужские трусы Lousy Livin, 1290 рублей («Отдел»)
-
Ароматическая свеча Ambientair, 1150 рублей (Designboom)
-
Обложка для паспорта Medooza, 995 рублей (Medooza)
-
Женская футболка Pocket Cat, 1590 рублей (vk.com/pocketcat)
-
Значок PinUp, 400 рублей (lmbd.ru/pinup)
-
Кошелек и кардхолдер Arny Praht, 1590 рублей (Arny Praht)
-
Гендерно-нейтральное масло для лица в стике «Самосвет», 480 рублей (camocvet.ru)
-
Сумка-шопер «Легко-легко», 800 рублей («Легко-легко»)
-
Блестки для лица Krygina Cosmetics, 650 рублей (krygina.com)
Подарки феминисткам, сознательным одиночкам и тем, кто еще не нашел свою пару, подготовил петербургский чулочно-носочный бренд St. Friday Socks. Иронизируя над символами и мифами гендерных праздников, он выпустил носки с изображением бритвенных станков, камуфляжных узоров, волосатых кактусов и фразы «Не для тебя моя роза цвела». Осталось купить кружку от Императорского фарфорового завода c подпиской на Netflix и запереться дома вдали и от празднично-розовых витрин, и от гигантских сугробов.
-
Косметичка Victoria's Secret, 1441 рублей (Victoria's Secret)
-
Брошь Luch Design, 900 рублей («Мыльная белка»)
-
Мужской шарф Tom Tailor, 999 рублей (Tom Tailor)
-
Блокнот для записей Befree, 199 рублей (Befree)
-
Кошелек Lokis, 850 рублей (lokiswear.ru)
-
Бутылка для воды No Plastic Its fantastic, 1490 рублей (vk.com/noplasticitsfantastic)
-
Кольцо Alekseev Jewelry, 900 рублей (alekseevjewelry.com)
-
Кружка «Мам, купи!», 500 рублей («Мам, купи!»)
-
Двухцветные румяна-блеск YSL Beauty, 1490 рублей (ДЛТ)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.