Новая коллекция osome2some: платья с эффектом тай-дай и кашемировые пальто на весну

Дизайнеры из Петербурга — Анна Андриенко и Наталья Бузакова — перебрались в Италию, но продолжают делать идеальную одежду для российской непогоды. В новую весенне-летнюю коллекцию их марки osome2some вошли непромокаемые тренчкоты, теплые пальто и даже хлопковые сумки, в которых можно прятать туфли, косметичку и ноутбук. При этом качество одежды с переездом лишь улучшилось: Анна и Наталья работают с натуральными материалами — льном, шелком и кашемиром, из которых делают перфекционистские платья, костюмы и плащи.