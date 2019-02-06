Новая коллекция osome2some: платья с эффектом тай-дай и кашемировые пальто на весну
Дизайнеры из Петербурга — Анна Андриенко и Наталья Бузакова — перебрались в Италию, но продолжают делать идеальную одежду для российской непогоды. В новую весенне-летнюю коллекцию их марки osome2some вошли непромокаемые тренчкоты, теплые пальто и даже хлопковые сумки, в которых можно прятать туфли, косметичку и ноутбук. При этом качество одежды с переездом лишь улучшилось: Анна и Наталья работают с натуральными материалами — льном, шелком и кашемиром, из которых делают перфекционистские платья, костюмы и плащи.
Одежду osome2some можно будет купить с 20 февраля в петербургском шоу-руме на Фурштатской, 10 и московском магазине марки на Ленивке, 3. Стоимость платьев с эффектом tie-die, пальто свободного кроя и костюма белоснежного цвета — от 9600 до 36 800 рублей.
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