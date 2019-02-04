«Собака.ru» объявила старт онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2019», в рамках которого мы ищем будущих Рафа Симонса и Фиби Файло. В результате предварительного отбора редакции среди рекордного количества заявок были выбраны 100 самых полных, интересных, перспективных и соответствующих заявленным правилам — проголосовать за лучшего дизайнера одежды или аксессуаров можно на сайте fashion.sobaka.ru до 1 марта включительно.

Участники конкурса «Новые имена в моде» не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Конкурсанты, подозреваемые в накрутке, будут сняты с этапа без дополнительных объяснений. Через несколько дней после окончания онлайн-голосования, 5 марта, мы объявим его победителя. Еще девять финалистов конкурса, которые покажут свои коллекции на специальном шоу в марте, выберет экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской.