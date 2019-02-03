Павлопосадское платье-платок, блестящая сумка-трансформер еще 13 вещей для подготовки к новому сезону

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая считает, что пришло время покупать белоснежные тренчи, парчовые платья и ослепительно-желтые худи. Сезон будет нарядный!

Самый актуальный принт наступающей весны? Сюрпри‐и‐из! Цветочный. Его Николя Гескьер превратил в объемный букет из ранункулюсов, роз, настурций и пионов. И он не завянет! Разбросав вручную расшитые в парижских кутюрных мастерских соцветия по черной коже, дизайнер подчеркивает обязательный викторианский характер флористических композиций сезона. Держим пари, если расшифровать язык цветов, то эта сумка нашептывает слова Оскара Уайльда: «Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему». (Louis Vuitton)

Мастер кэмпа — главной тенденции лета 2019 — Демна Гвасалия сшил платье из павловопосадского платка. Расшифровать это послание можно широко: от превращения в мем объекта культурного наследия до ксенофобии, борьбе с которой отчасти посвящена коллекция дизайнера. (ДЛТ)

Сумка-трансформер The Chanel 31 Bag, которая может притвориться хоть клатчем, хоть шопером, а в круизной коллекции нам на радость принакрылась серебром, точно снегом. (Chanel)

Почти в каждом луке круизной коллекции Max Mara зашифрованы экспонаты богатейшей арт-коллекции основателя бренда Ахилла Марамотти. Например, хит показа — объемная сумка-баллон — оммаж концептуалисту Пьеро Мандзони и его скульптуре из надувных мембран. (Max Mara)

Винтажные разноцветные логотипы United Colors of Benetton по желтому флисовому худи: да, мы хотим выглядеть как герои «Беверли-Хиллз, 90210», тем более что студия CBS только что объявила о съемках продолжения сериала. (Benetton)

Ура, парча! В Michael Kors Collection из нее сшиты царские брючные костюмы, babydoll-платья, умопомрачительные панамы будто из фильмов с Брижит Бардо и даже сумочки-конверты. Парчовым должно быть все, с обязательной добавкой золотого шитья и сияющих каменьев! (Michael Kors)

Что нужно знать об актуальном цветочном принте? То, что он должен быть не столько романтичным, сколько драматичным. Именно такой мы обнаружили у Gerard Darel — и он напоминает нам голландские живописные натюрморты XVII века Яна Давидса де Хема. (Gerard Darel)

Соединить в одном луке плиссировку и воланы? Почему бы и нет! У Laurèl получилось очень круто: оверсайзовый крой, бледно-лимонный цвет — и вот он, маст‐хэв! (Laurèl)

На синем, как море, рюкзаке Prada плещутся киты и лососи, а нам он напоминает дико аппетитную баночку сардин. Ретро, поданное с иронией, — отличный прием, донна Прада! (Prada)

Полупрозрачное, отделанное кружевом боди Intimissimi из коллекции Valentine's Day в день этого самого Валентина виртуознее всего подарить самой себе. Ведь любовь, как известно, сама находит того, кто к ней готов. (ТРЦ «Галерея»)

Японская гравюра XIX века, работы Яёи Кусамы и самурайская одежда стали мудбордом для линии MUUS. Марка якутского дизайнера Лены Максимовой долгое время базировалась в Петербурге, но недавно производство переместили в столицу. К счастью, переезд никак не сказался на ДНК бренда — ориентальность и графичность, близкие северному сердцу, по-прежнему с нами. (lenamaksimova.com)

В новой коллекции для Uniqlo U Кристоф Лемер расширяет понятие «база» за счет палитры. Теперь это и фуксия, и горчичный, и изумрудный — в предельно лаконичных моделях из хлопка, шерсти и впервые с этого сезона — льна. В продаже с февраля! (UNIQLO)

На классическом тренче Weill кипенно-белого цвета появились графические зарисовки парижской жизни: роскошный автомобиль с лого марки, нотные знаки и сердца. Угоняем! (Weill)

Наконец-то яркие цвета! И этой весной они просто-таки ослепительные. В Ermanno Scervino взяли мотивы 1970-х — брюки-сигареты и широкие слаксы на защипах, имитирующие крой рубашек из денима кожаные куртки из тончайшей кожи, принты-комиксы — и взболтали их с самыми сочными оттенками. Представьте: Розовая пантера оказывается на картине «Красный и оранжевый на лососевом» одного из самых дорогих художников современности Марка Ротко. Это и есть ролевая модель! (Ermanno Scervino)