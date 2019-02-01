Теперь перед покупкой кроссовки можно примерять в дополненной реальности — при помощи приложения Wanna Kicks
Будущее уже наступило: белорусский стартап Wannaby выпустил приложение Wanna Kicks, с помощью которого можно примерять кроссовки в дополненной реальности. Для этого необходимо скачать его в App Store (на Android приложение появится в течение 2019 года), выбрать понравившуюся пару (Yeezy Boost 350, Puma Suede Classic, Adidas Deerupt Pride, Vans Classic Slip-On и еще шесть других вариантов в разных цветах), навести камеру на голую ногу и проверить, подходит ли вам та или иная обувь.
В будущем количество кроссовок в приложении увеличится: компания Wannaby ведет переговоры с производителями обуви о партнерстве. Это позволит покупателям принимать решение о покупке еще перед походом в магазин, а магазинам – сократить процент возвратов.
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