Puma показали кроссовки с автоматической шнуровкой (да-да!)

На YouTube канале Puma появилось видео с новыми кроссовками Fi — их международный спортивный бренд разрабатывал почти три года. В верхней части обуви находится мотор, который заставляет шнурки зашнуровываться самостоятельно. Согласно инструкции на видео, чтобы привести механизм в действие, нужно провести пальцем вверх по центру кроссовка — шнурки будут затягиваться, пока не определят достаточную степень напряжения ткани.

Степень заряда пары показывают синие светодиоды, встроенные в каждый кроссовок, а заряжать их можно при помощи беспроводной док-станции. Управляются Puma Fi через приложения в App Store, позволяющие регулировать шнуровку. Опробовать и купить обувь можно будет только в 2020 году: по сообщениям Engadget, они будут стоить 330 евро.

Напомним, кроссовки с автоматической шнуровкой в середине января также представили Nike.