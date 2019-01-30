18 самых модных пар обуви, которые вам стоит купить в этом году

В Петербурге прошла презентация Международной обувной выставки MICAM, которая состоится в Милане с 10 по 13 февраля 2019 года. На ней представители Ассоциации итальянских производителей обуви рассказали о моделях, которые будут популярны по всему миру в этом году. Согласно проведенным фэшн-исследованиям, самая модная обувь сезона осень-зима 2019/20 сделана с отсылками к ретро, минимальным вредом экологии, в экспериментальном стиле, но при этом с «романтичным и утонченным дизайном». Форма обуви обязательно должна быть удобной, а теплые и холодные оттенки — чередоваться со светлыми пастельными.

Чтобы попасть в объективы стритстайл-фотографов, девушкам стоит выбирать сапоги на шнуровке, как у Dior, туфли с квадратным мысом, как в коллекции Bottega Veneta, ботинки на тракторной подошве, как у Off-White, а также мюли с эффектным декором, лодочки в стиле #OldCeline и хайтопы на высокой платформе. Главные оттенки для выбора обуви, по мнению MICAM, это коричневый, винный, оранжевый, голубой и лимонно-желтый.

Лучшие варианты для мужчин — мокасины, ботинки и лоферы, скрещенные с кроссовками, а также броги на липучках вместо шнурков и кеды с мысом контрастного цвета. Это может быть синий, фиолетовый или коричневый, а тем, кто не любит однотонную обувь, стоит купить модели с принтованными текстильными вставками.