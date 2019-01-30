В сети появился лукбук новой коллекции Гоши Рубчинского
В сети появился лукбук новой коллекции марки «Рассвет», над которой работают дизайнер Гоша Рубчинский и скейтбордист Толя Титаев. В ней — футболки с нарисованными от руки символами, оверсайзовые рубашки в клетку, «вареные» джинсы с высокой посадкой и толстовки из коллаборации «Рассвета» с американским спортивным брендом Russell Athletic.
Напомним, Гоша Рубчинский сосредоточился на развитии марки «Рассвет» после закрытия одноименного бренда. В прошлом году он открыл московский скейтшоп «Октябрь» в сотрудничестве с магазином Kixbox и показал осенне-зимнюю коллекцию с манифестами «Люди! Подъем!», «Это будет другое», «Раскройте сердце и чувства» и «Любовь + Бог = Человек» и портретами «людей рассвета».
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