В сети появился лукбук новой коллекции Гоши Рубчинского

В сети появился лукбук новой коллекции марки «Рассвет», над которой работают дизайнер Гоша Рубчинский и скейтбордист Толя Титаев. В ней — футболки с нарисованными от руки символами, оверсайзовые рубашки в клетку, «вареные» джинсы с высокой посадкой и толстовки из коллаборации «Рассвета» с американским спортивным брендом Russell Athletic.