35 уютных пижам из магазинов Петербурга — себе или в подарок

Впереди еще три месяца холодов и слякоти: чтобы проводить время дома было не так обидно, «Собака.ru» нашла в магазинах города три десятка уютных пижам. Осталось купить мягкие тапочки, сделать себе матча латте и включить третий сезон «Настоящего детектива»!

Женская пижама UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

Мужская пижама Dolce & Gabbana, 126 650 рублей (ДЛТ)

Женская пижама Primrose, 18 500 рублей (primrose-homewear.ru)

Мужская пижама Intimissimi, 4499 рублей (Intimissimi)

Женская пижама Victoria's Secret, 4332 рубля (Victoria's Secret)

Времена, когда пижамы носили исключительно дома, прошли: теперь в них спускаются в метро, сочетая с белыми кроссовками, или выходят на красную дорожку, стилизуя туфлями на каблуках. Поэтому лучшей инвестицией как в зимний гардероб, так и в летний будут пижамы, которые уместно смотрятся за пределами спальни — с длинными брюками и верхом, напоминающим пиджак. Такие модели есть у люксовых и масс-маркет марок: например, Incanto с контрастной оторочкой, Fleur of England с минималистичной фактурой или Olivia Von Halle с цветочным принтом.

Мужская пижама Derek Rose, 20 200 рублей (Babochka).

Женская пижама To be woman, 8900 рублей (tobewoman.shop)

Женская пижама Primrose, 5000 рублей (primrose-homewear.ru)

Мужская пижама Tezenis, 1999 рублей (Tezenis)

Женская пижама Incanto, 1609 рублей (Incanto)

Мужская пижама UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

Женская пижама Olivia Von Halle, 29 950 рублей (ДЛТ)

Мужская пижама Primrose, 19 000 рублей (primrose-homewear.ru)

Женская пижама Undiz, 2348 рублей (Undiz)

Женская пижама Etam, 6290 рублей (Etam)

Для мужчин действуют те же правила: герои стристайла Pitti Uomo носят пижамы с казаками, шляпами, шейным платком и даже с накинутым сверху тренкотом. Идеальные варианты для такого модного комбо мы нашли у Derek Rose, Dolce & Gabbana и российского бренда Primrose — обратите внимание на пижамы с короткими шортами — главный хит следующего сезона!

Женская пижама Intimissimi, 4998 рублей (Intimissimi)

Мужская пижама Derek Rose, 20 200 рублей (Babochka)

Женская пижама Tezenis, 999 рублей (Tezenis)

Женская пижама To be woman, 14 900 рублей (tobewoman.shop)

Ermenegildo Zegna, 42 000 рублей (Babochka)

Женская пижама Olivia Von Halle, 32 750 рублей (ДЛТ)

Женская пижама Tezenis, 1699 рублей (Tezenis)

Женская пижама Oysho, 4598 рублей (Oysho)

Женская пижама Twinset, 5249 рублей («Кенгуру»)

Женская пижама Fleur of England, 29 004 рубля (Farfetch)

Однако все равно первое, на что нужно делать ставку при выборе пижамы, — это материалы, в которых будет удобно и спать, и гулять, и делать утреннюю зарядку. Они должны быть с минимальной примесью синтетики или совсем без нее — из вискозы, как некоторые комплекты To be woman, из шелка, как релизы Olivia Von Halle, и из хлопка, как модели Intimissimi. Ведь не зря же их носят Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер!