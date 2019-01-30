35 уютных пижам из магазинов Петербурга — себе или в подарок
Впереди еще три месяца холодов и слякоти: чтобы проводить время дома было не так обидно, «Собака.ru» нашла в магазинах города три десятка уютных пижам. Осталось купить мягкие тапочки, сделать себе матча латте и включить третий сезон «Настоящего детектива»!
-
Женская пижама UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
-
Мужская пижама Dolce & Gabbana, 126 650 рублей (ДЛТ)
-
Женская пижама Primrose, 18 500 рублей (primrose-homewear.ru)
-
Мужская пижама Intimissimi, 4499 рублей (Intimissimi)
-
Женская пижама Victoria's Secret, 4332 рубля (Victoria's Secret)
Времена, когда пижамы носили исключительно дома, прошли: теперь в них спускаются в метро, сочетая с белыми кроссовками, или выходят на красную дорожку, стилизуя туфлями на каблуках. Поэтому лучшей инвестицией как в зимний гардероб, так и в летний будут пижамы, которые уместно смотрятся за пределами спальни — с длинными брюками и верхом, напоминающим пиджак. Такие модели есть у люксовых и масс-маркет марок: например, Incanto с контрастной оторочкой, Fleur of England с минималистичной фактурой или Olivia Von Halle с цветочным принтом.
-
Мужская пижама Derek Rose, 20 200 рублей (Babochka).
-
Женская пижама To be woman, 8900 рублей (tobewoman.shop)
-
Женская пижама Primrose, 5000 рублей (primrose-homewear.ru)
-
Мужская пижама Tezenis, 1999 рублей (Tezenis)
-
Женская пижама Incanto, 1609 рублей (Incanto)
-
Мужская пижама UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
-
Женская пижама Olivia Von Halle, 29 950 рублей (ДЛТ)
-
Мужская пижама Primrose, 19 000 рублей (primrose-homewear.ru)
-
Женская пижама Undiz, 2348 рублей (Undiz)
-
Женская пижама Etam, 6290 рублей (Etam)
Для мужчин действуют те же правила: герои стристайла Pitti Uomo носят пижамы с казаками, шляпами, шейным платком и даже с накинутым сверху тренкотом. Идеальные варианты для такого модного комбо мы нашли у Derek Rose, Dolce & Gabbana и российского бренда Primrose — обратите внимание на пижамы с короткими шортами — главный хит следующего сезона!
-
Женская пижама Intimissimi, 4998 рублей (Intimissimi)
-
Мужская пижама Derek Rose, 20 200 рублей (Babochka)
-
Женская пижама Tezenis, 999 рублей (Tezenis)
-
Женская пижама To be woman, 14 900 рублей (tobewoman.shop)
-
Ermenegildo Zegna, 42 000 рублей (Babochka)
-
Женская пижама Olivia Von Halle, 32 750 рублей (ДЛТ)
-
Женская пижама Tezenis, 1699 рублей (Tezenis)
-
Женская пижама Oysho, 4598 рублей (Oysho)
-
Женская пижама Twinset, 5249 рублей («Кенгуру»)
-
Женская пижама Fleur of England, 29 004 рубля (Farfetch)
Однако все равно первое, на что нужно делать ставку при выборе пижамы, — это материалы, в которых будет удобно и спать, и гулять, и делать утреннюю зарядку. Они должны быть с минимальной примесью синтетики или совсем без нее — из вискозы, как некоторые комплекты To be woman, из шелка, как релизы Olivia Von Halle, и из хлопка, как модели Intimissimi. Ведь не зря же их носят Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер!
-
Женская пижама Sleeper, 245 евро (the-sleeper.com)
-
Женская пижама Derek Rose, 20 500 рублей (ДЛТ)
-
Мужская пижама Intimissimi, 3199 рублей (Intimissimi)
-
Женская пижама Incanto, 3000 рублей (Incanto)
-
Мужская пижама Dolce & Gabbana, 129 200 рублей (ДЛТ)
-
Женская пижама Sleeper, 256 евро (the-sleeper.com)
-
Женская пижама Intimissimi, 4598 рублей (Intimissimi)
-
Женская пижама Etam, 4698 рублей (Etam)
-
Женская пижама Undiz, 2348 рублей (Undiz)
-
Женская пижама Victoria's Secret, 6517 рубля (Victoria's Secret)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.