В Петербурге появился проект CHROME – с минималистичной одеждой из Азии, которую вы захотите купить
Азиатские бренды продолжают экспансию в Петербург: после открытия магазина Illicit с авангардной одеждой от YCH, Kumann, A. Bell, которая до этого не была представлена в России, появился онлайн-проект CHROME с минималистичными коллекциями, тщательно отобранными в Южной Корее, Гонконге и Китае. Основатели CHROME — Василий Михайлик и Константин Хлуднев — бросили на поиски все организаторские, коммуникативные и творческие навыки, накопленные за годы оформления витрин, стилизации одежды и даже работы в танцевальном коллективе Todes.
Василий Михайлик и Константин Хлуднев
основатели CHROME
«В 2016 году мы отправились в путешествие по странам Азии и в общей сложности пробыли там два года: из всего увиденного нас привлек стиль и образ людей, живущих в азиатских столицах. После — во время поездки по Европе в 2018 году — к нам пришла идея открыть магазин одежды с синтезом азиатского стристайла и европейских тенденций. Поэтому по возвращении в Петербург мы начали сотрудничать с независимыми брендами из Кореи, Гонконга и Китая, которые сочетают в себе уникальный дизайн и высокое качество исполнения. Мы понимаем, что в современном мире базовая одежда стала новой униформой, и именно поэтому базовые вещи и в женской, и в мужской коллекциях CHROME выполнены из натуральных, тактильно приятных материалов. При этом нам важно, чтобы одежда была не только простой и комфортной, но и подчеркивала индивидуальность своего владельца»
Сейчас, помимо одежды азиатских марок, на chromewear.ru есть вещи собственного производства: CHROME делает сумки-шоперы из водонепроницаемой ткани в черном, сером и серебряном цветах. Они стоят 1990 рублей, в то время как трикотажные платья — 4990 рублей, дутые куртки — 5990 рублей, а брюки с высокой посадкой — 7990 рублей. А еще у проекта очень красивый инстаграм, где можно следить за всеми новинками и акциями!
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