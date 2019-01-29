В Петербурге появился проект CHROME – с минималистичной одеждой из Азии, которую вы захотите купить

основатели CHROME

«В 2016 году мы отправились в путешествие по странам Азии и в общей сложности пробыли там два года: из всего увиденного нас привлек стиль и образ людей, живущих в азиатских столицах. После — во время поездки по Европе в 2018 году — к нам пришла идея открыть магазин одежды с синтезом азиатского стристайла и европейских тенденций. Поэтому по возвращении в Петербург мы начали сотрудничать с независимыми брендами из Кореи, Гонконга и Китая, которые сочетают в себе уникальный дизайн и высокое качество исполнения. Мы понимаем, что в современном мире базовая одежда стала новой униформой, и именно поэтому базовые вещи и в женской, и в мужской коллекциях CHROME выполнены из натуральных, тактильно приятных материалов. При этом нам важно, чтобы одежда была не только простой и комфортной, но и подчеркивала индивидуальность своего владельца»