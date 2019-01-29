В России запустят Lyst — платформу персональных рекомендаций по шопингу

Компания LVMH запустит в России платформу Lyst — сервис персональных рекомендаций по мужскому и женскому шопингу, объединяющий 12 000 брендов и 830 онлайн-магазинов. С его помощью можно будет искать вещи по категориям, ценам, маркам, размерам, материалам и цветам, а также получать советы по стилю и новости о распродажах.