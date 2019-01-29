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В России запустят Lyst — платформу персональных рекомендаций по шопингу

Компания LVMH запустит в России платформу Lyst — сервис персональных рекомендаций по мужскому и женскому шопингу, объединяющий 12 000 брендов и 830 онлайн-магазинов. С его помощью можно будет искать вещи по категориям, ценам, маркам, размерам, материалам и цветам, а также получать советы по стилю и новости о распродажах.

Помимо всего прочего, Lyst проводит исследования в мире моды и на основе анализа поисковых запросов составляет рейтинги самых популярных брендов, вещей и знаменитостей. Так, в конце прошлого года сервис составил топ самых желаемых предметов из инстаграма: это строительный пояс Off-White, брендированные колготки Fendi, сердцевидные очки Saint Laurent, «огненные» туфли Prada, а также костюм Chloé с принтами-лошадками.

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