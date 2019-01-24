Новая коллекция Valentino Haute Couture: Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и другие девушки-цветы

«Вы вернули женщинам их красоту», — вытирая слезы и крепко держа руку дизайнера Пьерпаоло Пиччоли, говорит Селин Дион, которая приехала на кутюрный показ Valentino в Отеле Саломон де Ротшильд вместе с Рафом Симонсом, Клэр Уэйт Келлер, Кристианом Лабутеном и самим Валентино.

Коллекцию, посвященную девушкам-цветам, уже называют одной из лучших за все время сольных показов Пьерпаоло Пиччоли: в 2016 году его партнер — Мария Грация Кьюри — перешла в Christian Dior, забрав с собой этнические мотивы, тончайшую вышивку и референсы к викторианской эпохе. В сегодняшнем Valentino Haute Couture остались многоярусные юбки, объемные рукава, филигранные рюши и цветочные принты — и это делает платья желанными для большинства представительниц Голливуда — от Лоры Дерн и Фрэнсис Макдормэнд до Леди Гаги и Эмбер Херд.

Однако повторить подиумный тотал-лук к «Оскару» или «Грэмми» им не удастся: главным стайлингом образов служили не золотые украшения и широкополые шляпы из перьев, как на предыдущих кутюрных показах бренда, а ресницы-перья и цветы на лице, созданные давним другом Valentino — визажистом Пэт Макграт. Самый несложный образ для косплея — у Наоми Кэмпбелл: модель закрыла шоу в черном платье с многоярусной юбкой и прозрачным верхом без лифа.