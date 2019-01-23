Новая коллекция Viktor & Rolf: платья-пирамиды с надписями «Отвали» и «Ты мне не нравишься»

«Никаких фотографий, пожалуйста», — предупредили Виктор Хорстинг и Рольф Снорен перед началом своего нового кутюрного шоу. Нет, не по микрофону, лично или надписью на пригласительном билете, а огромной вышивкой на платье, открывшем показ.

Но удержаться от снимков в «сториз» гостям первого ряда было довольно сложно: за первым стейтмент-образом следовали еще 17 таких! Марка Viktor & Rolf, привыкшая экспериментировать с принтами, нашивками и фасонами коллекций (вспоминаем юбки из картинных рам или платье Каролины Курковой «I Love You» с Met Gala), сделала наряды, которые отражают наш «mood of the day». Фото платьев с фразами «Отвали», «Верь мне, я лжец», «Катись в ад» и «Прости я опоздала — не хотела приходить» можно отправлять друзьям вместо стикеров в «телеграме» или надеть на вечеринку — будь то «Оскар» или встреча друзей.