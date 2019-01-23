Новая коллекция Givenchy Couture: кружевные ботфорты, рюкзаки с крыльями и платья из бахромы

Свою третью кутюрную коллекцию для Givenchy креативный директор Клэр Уэйт Келлер, вернувшая бренд в расписание Недели Высокой моды, показала в парижском Музее современного искусства. До середины марта этого года он закрыт для подготовки к новым инсталляциям, поэтому сейчас залы пустуют, а стены лишены картин.

Некоторые образы с подиума подчеркивали монохромность и архитектурность помещения — например, жакеты с отложным воротником, коктейльные платья с кейпом, рюкзаки с огромными крыльями и пиджаки, превращенные в юбки. Другие же сами были предметами поп-артовского искусства — взгляните на платья из длинной бахромы, желтые топы с баской, юбки с 3D-нашивками и блузы, похожие на цветы.