Новая коллекция Chanel Couture: бассейн в Гран-Пале, выпускные платья и отсутствие Карла Лагерфельда

Пока Петербург утопает в сугробах и переживает суровый двадцатиградусный мороз, Париж нежится у гигантского бассейна, разбитого в Гран-Пале для кутюрного показа Chanel. Вместо лежаков — аккуратные, будто фарфоровые, стулья, на которых разместились Марина Вакт, Каролин де Мэгре, Тильда Суинтон, София Коппола и другие гостьи фронт-роу, а вместо книги — калейдоскоп из красивых моделей, в том числе Алины Болотиной, Юлии Павловой и Крис Грикайте.

На девушках — традиционные твидовые костюмы, жакеты из разноцветных перьев, плиссированные юбки с заниженной талией, коктейльные платья с объемными рукавами, кожаные куртки, которые носятся на голое тело, и монохромные наряды в пол, которые мы уже видим на Пенелопе Крус, Марго Робби, Кире Найтли, Ванессе Паради и на других амбассадорах Chanel на «Оскаре» через месяц.

Но обсуждать после этого шоу будут не только кутюрные платья: впервые за всю историю бренда Карл Лагерфельд не вышел на финальный поклон. Зрителей приветствовала правая рука дизайнера Виржини Виар, которая, по слухам, возглавит дом после его ухода. Издание WWD опубликовало официальное заявление команды по случаю отсутствия Лагерфельда: «Господин Карл Лагерфельд сегодня чувствует себя уставшим. Он попросил представить его Виржини Виар, студийного директора французского бренда».