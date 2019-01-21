Новая коллекция Ulyana Sergeenko: Светлана Ходченкова, Наталья Водянова и отсылки к эпопее «Тихий дон»

Одной из первых участниц парижской Недели моды стала Ульяна Сергеенко , устроившая показ в Театре Мариньи. Перед шоу, сет-дизайном которого служили лесные пейзажи, дизайнер показала фэшн-фильм со Светланой Ходченковой , Ренатой Литвиновой и Ульяной Добровской в главных ролях, снятый фотографом и режиссером Эллен фон Унверт в условиях двадцатиградусного российского мороза.

Одна из участниц съемок — актриса Светлана Ходченкова — вышла и на подиум показа Ulyana Sergeenko, инспированный стилем эпопеи «Тихий дон». Черные юбки с набивным рисунком, фартуки из елецкого кружева, платья из шелковой тафты и кожаные ремни с тиснением отсылали к костюмам и характерам шолоховских персонажей. Кого из них играла Наталья Водянова, закрывшая шоу в образе донской казачки, мы не знаем, но примерить ее роль теперь может любой: расшитые вручную шаль, баска и платье уже доступны к заказу на сайте ulyanasergeenko.com — вместе с вещами из коллабораций со Stephen Jones, Saga Furs и французской марки нижнего белья Cadolle.