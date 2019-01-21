Новая коллекция Dior Haute Couture: клоуны викторианской эпохи и портреты Синди Шерман

После скачек мексиканских наездниц и танцев израильского коллектива «Бат-Шева» Dior устроили новый перфоманс, разбив в Музее Родена в Париже настоящую цирковую арену (да-да!). Пока модели показывали кутюрные платья из весенне-летней коллекции бренда, на импровизированном подиуме выступали артисты из лондонской акробатической компании Mimbre: таких высоких и модных «человеческих многоножек» вы еще не видели никогда!

Акробатический хеппенинг продолжил мотивы кутюрной коллекции Марии Грации Кьюри, придуманной как раз ко дню рождению Кристиана Диора. По утверждениям команды, основатель французского дома был большим поклонником цирка: отсюда — белые костюмы в стиле Пьеро, дополненные сетчатой маской с имитацией слез, платья с орнаментом «в ромбик», отсылающие к образам Арлекино, манишки с вышитыми тиграми, прыгающими через огненные кольца, и яркие разноцветные юбки, напоминающие о клоунах или о Синди Шерман в их роли.

Почти каждый образ дополняли головные уборы, похожие на шапочки для плавания — и кажется, совсем скоро они станут главным трендом сезона. Для кутюрного показа Dior их сделал британский шляпник Стивен Джонс, украсив переливающимися бусинами и стразами. Ждем на «Оскаре»!