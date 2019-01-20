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Celine показали первую мужскую коллекцию — с классическими смокингами, блестящими пиджаками и леопардовыми пальто

Celine показали первую мужскую коллекцию за всю историю бренда — с подачи его нового креативного директора Эди Слимана. Шоу, украшенное шаром из неоновых ламп и выступлением пионера нью-йоркской no wave сцены Джеймса Ченса, закрыло мужскую Неделю моды сезона осень-зима 2019/20. 

На подиуме — десятки вариаций любимого «слимановского» элемента — смокинга. Пока коллеги по индустрии отходят от классического костюма в сторону цветочных принтов, парашютных строп, навязчивой логомании и вышитой Джоконды, Эди Слиман пропагандирует строгую монохромную гамму и перфекционистский крой. В некоторых образах креативный директор Celine набросил на смокинги клетчатые пальто и серые бушлаты, что делало моделей похожими не на звезд рок-н-ролла (как, например, в рекламной кампании марки), а на простых студентов.  

Среди других кодов стиля preppy, который в следующем году уж точно захватит мужской гардероб, — бомберы, лоферы, кардиганы, укороченные брюки, узкие галстуки и джемперы с орнаментом в «ромбик». А для тех, кто после учебы бежит на модную танцевальную вечеринку (а вдруг!), Слиман спрятал под строгими кашемировыми пальто переливающиеся пиджаки в пайетках. Вот за ними-то мы и будем охотиться в конце лета!

Фото: vogue.com

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